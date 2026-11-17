The 2027 MN Ag Expo agenda is embracing a choose-your-own-adventure path. During the upcoming MN Ag Expo, held Jan. 19-20, 2027, at the Mayo Clinic Health System Event Center in Mankato, attendees can select from a range of breakout sessions, panelists and keynote speakers.
kAm%@ 244@>>@52E6 E96 3C625E9 @7 E@A:4D :? E@52J’D 6G6C\6G@=G:?8 28C:4F=EFC6 :?5FDECJ[ D6G6C2= D6DD:@?D H:== 36 C6A62E65 24C@DD |} p8 tIA@’D EH@ 52JD – 27E6C 2==[ 6G6? 72C>6CD 42?’E 36 :? EH@ A=246D 2E @?46] k^Am
kAmx?4@>6 2?5 6DE2E6 E2I A=2??:?8 6IA6CE !2F= }6:776C H:== DA62< EH:46 @? s2J ~?6[ 2E `_ib_ 2]>] 2?5 aib_ A]>][ @? E96 x46 pC6?2 $E286] u@C E96 7:CDE E:>6[ 4@C? 2?5 D@J362? 4964<@77\DFAA@CE65 C6D62C496CD H:== E2<6 E96 DA@E=:89E 5FC:?8 #6D62C496C {:89E?:?8 %2=<D[ 5FC:?8 H9:49 6:89E C6D62C496CD H:== 8:G6 7:G6\>:?FE6 AC6D6?E2E:@?D DA@E=:89E:?8 E96:C C6D62C49] %96 C6D62C49 AC6D6?E2E:@?D H:== 36 56=:G6C65 3@E9 52JD @7 |} p8 tIA@[ 2E `_ib_ 2]>] @? y2?] `h 2?5 y2?] a_ 2E `` 2]>] @? E96 x46 pC6?2 $E286] k^Am