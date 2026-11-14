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The Garden on Wheels travels around the countryside serving up homemade goodies and thirst-quenching drinks.
Submitted photo
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