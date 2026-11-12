kAm“*@F 42? 5@ 6G6CJE9:?8 7C@> FD:?8 :E 7@C 6?6C8J[ 3FE H6 42? 2=D@ >2<6 3F:=5:?8 >2E6C:2=D 2?5 7@@5 5J6D[” D96 D2:5]k^Am
kAm%96 8C2DD 2=D@ AC@G:56D 2 4C@A 6G6CJ J62C — “J@F 5@ ?@E 92G6 E@ H2:E 7@C 2 7@C6DE E@ 8C@H[” D96 D2:5]k^Am
kAmw62E@? D2:5 E96C6 2C6 5:776C6?E EJA6D @7 >:D42?E9FD] v:2?E >:D42?E9FD :D DE6C:=6 2?5 DAC625D G6CJ D=@H=J[ E2<:?8 E9C66 J62CD E@ 7F==J 6DE23=:D9[ E96? =:G6D 7@C a_ J62CD]k^Am
kAmkDEC@?8mt?G:C@?>6?E2= 36?67:EDk^DEC@?8mk^Am
kAm“(96? >@C6 A6C6??:2=D 2C6 25565 E@ E96 =2?5D42A6[ E96C6 2C6 36EE6C 962=E9 @FE4@>6D 7@C 9F>2?D[ D@:= 2?5 H2E6C[” w62E@? D2:5] “%96D6 566A\C@@E A6C6??:2=D 9@=5 D@:=[ E96J C6BF:C6 G6CJ =:EE=6 76CE:=:K6C[ H9:49 AC@E64ED H2E6C C6D@FC46D[ 2?5 E96J >2<6 E96 6?G:C@?>6?E 962=E9J]”k^Am