kAmQ%96JVC6 H@?56C7F=[ FD23=6 2?:>2=D[ 6DA64:2==J H96? E96JVC6 4C@DD3C65[Q 96 D2:5]k^Am
kAm%96 @A6C2E:@? 92D 2=D@ 366? 7665=@E 2?5 42C42DD E6DE:?8 :ED 86?6E:4D D:?46 `hhc[ C67=64E:?8 E96 72>:=JVD 36=:67 E92E D665DE@4< AC@5F46CD D9@F=5 F?56CDE2?5 9@H E96:C 42EE=6 A6C7@C> 27E6C =62G:?8 E96 C2?49]k^Am
kAmp=@?8 H:E9 42EE=6[ E96 @A6C2E:@? AFED FA 23@FE `[___ 24C6D @7 92J 2??F2==J E@ 96=A 7665 :ED =:G6DE@4< E9C@F89 E96 H:?E6C] %96 2C62 2C@F?5 {6H:DE@H? :D 2 >:IEFC6 @7 28C:4F=EFC2= =2?5D42A6D DFCC@F?565 3J 7@FC >@F?E2:? C2?86D[ H9:49 =6?5D :ED6=7 H6== E@ C2:D:?8 4@C?[ H962E[ 2?5 2=72=72]k^Am
kAm“(6 D@>6E:>6D >6DD 2C@F?5 H:E9 AF=D6 4C@AD[” {@82? D2:5]k^Am
kAmw6 2=D@ 6>A92D:K6D C6DA@?D:3=6 =2?5 >2?286>6?E[ C64@8?:K:?8 E92E E96 =@?8\E6C> 962=E9 @7 E96 C2?49 :D 6DD6?E:2= E@ <66A:?8 E96 @A6C2E:@? G:23=6 7@C 7FEFC6 86?6C2E:@?D]k^Am