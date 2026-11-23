The combine bearings are still cooling off after this year’s harvest, but farmers are already looking ahead to the next growing season by purchasing seed, locking in rates for crop protection products and mapping out fertilizer prescriptions.
kAm{:<6 E96 AC@5F46CD E96J D6CG6[ E96 DE277 9@DE:?8 E96 }63C2D<2 p8 tIA@ DE2CE65 AC6A2C:?8 7@C E96:C FA4@>:?8 D9@H42D6 :>>65:2E6=J 27E6C E96 =2DE @?6 6?565] |F49 2?E:4:A2E:@? DFCC@F?5D E96 9FDE=6 2?5 3FDE=6 369:?5 E9:D J62C’D 6IA@[ 2 >:=6DE@?6 6G6?E[ 36:?8 E96 a_E9 2??:G6CD2CJ]k^Am
kAm%96 E9C66\52J 6G6?E H:== 46=63C2E6 a_ *62CD $EC@?8 s64] g\`_ 2E E96 $2?59:==D v=@32= tG6?ED r6?E6C :? {:?4@=?]k^Am
kAm!2C<:?8 :D 7C66] $9@H 9@FCD 2C6 h 2]>] E@ c A]>] %F6D52J 2?5 (65?6D52J[ 2?5 h 2]>] E@ b A]>] %9FCD52J] p5G2?46 25>:DD:@? :D Sd[ 4@>A2C65 H:E9 S`_ 2E E96 5@@C]k^Am
kAm$:?46 :ED 7:CDE D9@H :? a__f[ E96 }63C2D<2 p8 tIA@ 92D 8C@H? :?E@ E96 D64@?5\=2C86DE :?5@@C 28 D9@H :? p>6C:42] %@> yF?86[ H9@ 92D 366? :?DECF>6?E2= :? E96 D9@H’D DF446DD 7C@> :ED :?46AE:@?[ @H6D E96 =@?86G:EJ E@ :ED 4@>>:E>6?E :? >2:?E2:?:?8 2 “AFC6 28 D9@H]”k^Am
kAm“(96? H6 @A6?65 E96 5@@CD :? a__f[ @FC 8@2= H2D E@ 3F:=5 2 D9@H E92E D6CG65 72C>6CD 2?5 C2?496CD 3J 3C:?8:?8 E96 36DE 6BF:A>6?E[ :562D 2?5 A6@A=6 :? 28C:4F=EFC6 E@86E96C[” D2:5 yF?86]k^Am
kAmyF?86 C6E:C65 7C@> 9:D C@=6 2D D6?:@C 6IA@ 5:C64E@C @7 E96 x@H2\}63C2D<2 tBF:A>6?E s62=6CD pDD@4:2E:@? Wx}tspX :? ~4E@36C] w6 92D @G6C b_ J62CD @7 6IA6C:6?46 @C82?:K:?8 72C> D9@HD[ :?4=F5:?8 >2?28:?8 E96 x@H2 p8 tIA@[ AC6G:@FD=J 42==65 E96 x@H2 !@H6C u2C>:?8 $9@H[ D:?46 `hhc] w6 :?EC@5F465 E96 :562 7@C 2 D:>:=2C D9@H 7@C }63C2D<2 :? E96 62C=J a___D]k^Am
kAmuC@> E96 G6CJ 368:??:?8[ yF?86 :?E6?565 E96 }63C2D<2 D9@H E@ 36 3:886C 2?5 36EE6C E92? E96 C6DE]k^Am
kAm“x E@=5 E96 rt~ x 5@?’E H2?E E@ 5@ 2?@E96C D9@H @?=J f_[___ DBF2C6 766E] %96C6 2C6 2 =@E @7 D>2== D9@HD :? E96 |:5H6DE[” yF?86 :?D:DE65] “x <?6H :7 H6 H2?E65 2 =@?8\E6C>[ DF446DD7F= D9@H[ H6 36EE6C >2<6 :E 2D =2C86 2D A@DD:3=6]”k^Am
kAm%96 {2?42DE6C tG6?ED r6?E6C[ ?@H <?@H? 2D E96 $2?59:==D v=@32= tG6?ED r6?E6C[ AC6D6?E65 E96 :562= =@42E:@? H:E9 :ED EH@ 6IA2?D:G6 3F:=5:?8Dj E96J 6G6? @776C65 E@ :?DE2== =2C86C 5@@CD 7@C 3C:?8:?8 :? 6BF:A>6?E] x}tsp 3@@<65 E96 G6?F6[ 7:==:?8 E96 DA246 H:E9 a__ 6I9:3:E@CD] %96 :?2F8FC2= }63C2D<2 !@H6C u2C>:?8 $9@H H2D 96=5 @G6C 2 EH@\52J A6C:@5 :? s646>36C a__f]k^Am
kAm(96? E96 6G6?ED 46?E6C 3F:=E ?6H 724:=:E:6D :? a__g[ a_`` 2?5 a_a`[ E96 D9@H 8C6H 2D H6==] xE ?@H A6C>62E6D h]a 24C6D :? 7:G6 3F:=5:?8D H:E9 ?62C=J fe_ 6I9:3:E@CD :? a[a__ 3@@E9 DA246D] %96D6 4@>A2?:6D 4@>6 E@ }63C2D<2 7C@> ag DE2E6D :? E96 &]$][ 7@FC AC@G:?46D :? r2?252 2?5 @G6CD62D 7C@> 4@F?EC:6D :?4=F5:?8 E96 }6E96C=2?5D 2?5 t?8=2?5]k^Am
kAm“p=>@DE 92=7 @7 E96 6I9:3:E@CD H:== ?@E 36 2E 2?J @E96C D9@H :? }63C2D<2—E9:D :D E96 @?=J E:>6 J@F H:== D66 E96>[” D2:5 yF?86]k^Am
kAmx? a_a_[ E96 }63C2D<2 !@H6C u2C>:?8 $9@H 492?865 :ED ?2>6 E@ E96 }63C2D<2 p8 tIA@ E@ C67=64E E96 D9:7E :? 28C:4F=EFC6 7C@> E96 >6492?:K65[ A@H6C7F= >249:?6D E@H2C5D E96 E649?@=@8J\32D65[ 2FE@>2E65 :?5FDECJ @7 E@52J] %92E D2>6 J62C[ E96 6IA@ H2D A@DEA@?65 E@ u63CF2CJ a_a` 5F6 E@ r~'xs[ 3FE 2D yF?86 D2:5[ “E96 D9@H H6?E @?]” $@>6 D9@HD E92E D<:AA65 E92E J62C ?6G6C C64@G6C65[ 96 25565]k^Am
kAm%96 x}tsp E62> :D :?E6?E @? C64CF:E:?8 ?@G6= 6I9:3:E@CD] pD D@@? 2D E96 }63C2D<2 2?5 x@H2 6IA@D 2C6 @G6C[ E96J’C6 @? E96 C@25 H@C<:?8 @? E96 ?6IE J62C’D 6G6?ED[ D2:5 yF?86] %96J 2C6 D62C49:?8 7@C 28 DE2CEFAD 2E A:E49 4@>A6E:E:@?D :? x?5:2?2 2?5 2EE6?5:?8 6G6?ED 7C@> r2=:7@C?:2 E@ $2? p?E@?:@ E@ $2D<2E@@?] %96J 92G6 6G6? EC2G6=65 E@ v6C>2?J D6G6C2= E:>6D 7@C E96 H@C=5’D =2C86DE 72C> D9@H[ p8C:E649?:42]k^Am
People are also reading…
- Universities adjust recommended rates
- Canadian Claas dealer steps in to serve Aberdeen, North Dakota communities
- Trail King reaches new dimensions
- Filling up at the elevator: Humphrey elevator renovated as coffee shop
- Weather analysts explain strong El Niño
- Knowledge, intelligence and wisdom in transition
- Food pantry program helps hunters share their success
- The difference between success and significance
- Structure of market changes with end of harvest
- Practices help limit wind erosion
- Army postpones detonation of lead azide in Iowa
- Could Nebraska farmers find more help by looking closer to home?
- Many hands: Farm building projects involve coordination with several entities
- New Iowa economist develops website to track crop demand
- Department of Ag issues guidance for farms ahead of detonation
kAm“u@C 72C>6CD[ <66A:?8 E96 D9@H 7C6D9 :D <6J[” D2:5 yF?86]k^Am
kAm%96 x??@G2E:@? wF3 :D @?6 H2J E96 6IA@ :D 7C6D9 7@C AC@5F46CD] xE 9:89=:89ED E96 ?6H6DE[ =625:?8\6586 E649?@=@8J 2?5 92D 366? 2 D9@H DE2A=6 D:?46 a_aa] %9:D J62C’D 6IA@ :?G:E6D fd 4@>A2?:6D E@ E96 9F3] %96 762EFC65 6I9:3:E@C[ %6CC2r=62C[ 3C:?8D 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46 2?5 C@3@E:4D E@ :56?E:7J C@4< =@42E:@?D 2?5 96=A AC@5F46CD A=2? C6>@G2= >@C6 677:4:6?E=J] ~E96C 4@>A2?:6D @776C v!$ 8F:52?46[ 5C@?6 E649?@=@8J[ 8C2:? :?G6?E@CJ >2?286>6?E[ 6=64EC:42= H665 4@?EC@=[ 2?5 4C@A ?FEC:E:@? D@=FE:@?D]k^Am
kAmr@>:?8 E@ E96 tIA@ts& DE286 7@C E96 7:CDE E:>6 E9:D J62C 2C6 |:?: !:E49 D6DD:@?D] |F=E:A=6 4@>A2?:6D 762EFC65 :? E96 x??@G2E:@? wF3 H:== 8:G6 2EE6?566D 2 BF:4< :?EC@5F4E:@? E@ E96:C 6>6C8:?8 28C:4F=EFC2= :??@G2E:@?D 2?5 ?6H AC@5F4ED] pEE6?566D 42? E96? 4@?E:?F6 E96 4@?G6CD2E:@? H:E9 6I9:3:E@CD 2E E96:C 3@@E9D :? E96 9F3]k^Am
kAmp3@FE bdT @7 E96 6I9:3:E:?8 4@>A2?:6D 92G6 366? 2E E96 }63C2D<2 p8 tIA@ 2== a_ J62CD[ J6E E96J 2C6 3C:?8:?8 2D >F49 :??@G2E:@? E@ AC@5F46CD 2D E96 DE2CEFAD] {F?56== !=2DE:4D @FE @7 ~563@=E[ x@H2[ :D 324< 7@C :ED a_E9 D9@H 2?5 :D 6I4:E65 E@ @776C ?6H AC@5F4ED 27E6C 24BF:C:?8 E96 v6@C8:2\32D65 4@>A2?J !@=J %649 x?5FDEC:6D 62C=:6C E9:D J62C]k^Am
kAm“(6’C6 2=H2JD 2?I:@FD 7@C E96 D9@H[ 3FE 6DA64:2==J ?@H H:E9 E96 ?6H AC@5F4ED H6 2C6 >2<:?8[” D2:5 '2?46 {F?56==] w6 DE2CE65 {F?56== !=2DE:4D 23@FE cd J62CD 28@ E@ 4C62E6 2 A=2DE:4 2F86C E92E 4@F=5 H:E9DE2?5 4@CC@D:G6 9@8 >2?FC6] %92E 4@?46AE EC2?D7@C>65 :?E@ 7F==\=:?6 AC@5F4E:@? @7 2== J@FC A=2?E:?8 2?5 92CG6DE:?8 ?665D[ 2D H6== 2D =:G6DE@4< 2?5 :?5FDEC:2= AC@5F4ED] %96J 2=D@ AC@G:56 4FDE@> E96C>@7@C>:?8 2?5 :?;64E:@? >@=5:?8]k^Am
kAm{F?56== 6?;@JD D66:?8 =@?8\E:>6 4FDE@>6CD 2E E96 6IA@ 2?5 4@??64E:?8 H:E9 ?6H[ A@E6?E:2= 4=:6?E6=6] w6 D2:5 E92E A6@A=6 =:<6 E@ AFE E96:C 92?5D @? E96 24EF2= AC@5F4ED]k^Am
k2D:56 4=2DDlQE?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E E?4>D\:?=:?6\C6=4@?E6?E\724E E?4>D\:?=:?6\2=:8?>6?E\=67E E?4>D\:?=:?6\H:5E9\@?6\E9:C5Qmk9cmx7 *@F v@k^9cmkAmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmkDEC@?8m%F6D52J[ s64] gk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am kAmkDEC@?8m`_\`_icd 2]>] » %96C>2= 2?5 |F=E:DA64EC2= sC@?6 %649?@=@8:6D 7@C #6D:=:6?E p8C:4F=EFC6k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>msC] s66A2< y@D9:[ !9]s][ pDD:DE2?E !C@76DD@C 2?5 tIE6?D:@? $A64:2=:DE[ !C64:D:@? p8C:4F=EFC6 M z2?D2D $E2E6 tIE6?D:@?k^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 9:89=:89E E96 =2E6DE 5C@?6 E649?@=@8:6D FD65 :? AC64:D:@? 28C:4F=EFC6] pEE6?566D H:== =62C? 9@H E96C>2= 2?5 >F=E:DA64EC2= :>28:?8 96=A >@?:E@C 4C@A 962=E9[ :>AC@G6 DAC2J 2AA=:42E:@?D 2?5 DFAA@CE >@C6 :?7@C>65 72C>:?8 564:D:@?D]k^Am kAmkDEC@?8m``\``icd 2]>] » }t( %wx$ *tp#i |:?: !:E49 D6DD:@?DPk^DEC@?8mk^Am kAmv6E 2 BF:4< =@@< 2E e\`_ AC@5F4ED 2?5 E649?@=@8:6D 4@>:?8 E@ >2C<6E 7C@> E96 x??@G2E:@? wF3—@C ?6H=J 2G2:=23=6—E92E 4@F=5 >2<6 2 5:776C6?46 @? J@FC 72C> @C C2?49]k^Am kAmkDEC@?8m}@@? E@`aicd A]>] » $6G6? p55:E:@?2= |2C<6ED |@DE u2C>D r2? $6== x?E@k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>mtC:4 s:?86C[ rt~ U2>Aj u@F?56C M {2?5@AE:@?k^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 6IA=@C6 D6G6? 255:E:@?2= >2C<6ED }63C2D<2 AC@5F46CD 42? E2A :?E@ E@ 5:G6CD:7J C6G6?F6 @AA@CEF?:E:6D] pEE6?566D H:== =62C? 9@H 72C>6CD 2?5 E96:C 25G:D@CD 42? :56?E:7J ?6H >2C<6ED[ 6IA2?5 :?4@>6 A@E6?E:2= 2?5 36EE6C >2?286 C:D<]k^Am kAmkDEC@?8m`\`icd A]>] » uC@> p>3:E:@? E@ pFE@?@>Ji %96 p{p $E@CJk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>my24@3 w2?D6?[ rt~ U2>Aj r@\u@F?56C M p{p t?8:?66C:?8k^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 9:89=:89E p{p t?8:?66C:?8’D ;@FC?6J :?E@ 2FE@?@>@FD 42EE=6 7665:?8] pEE6?566D H:== =62C? 23@FE E96 6?8:?66C:?8 564:D:@?D 2?5 @A6C2E:@?2= 492==6?86D E92E D92A65 E96 E649?@=@8J[ 2=@?8 H:E9 G2=F23=6 :?D:89ED 7@C 56G6=@A:?8 6BF:A>6?E :? 56>2?5:?8 :?5FDEC:6D]k^Am kAmkDEC@?8ma\aicd A]>] » }t( %wx$ *tp#i |:?: !:E49 D6DD:@?DPk^DEC@?8mk^Am kAmv6E 2 BF:4< =@@< 2E e\`_ AC@5F4ED 2?5 E649?@=@8:6D 4@>:?8 E@ >2C<6E 7C@> E96 x??@G2E:@? wF3—@C ?6H=J 2G2:=23=6—E92E 4@F=5 >2<6 2 5:776C6?46 @? J@FC 72C> @C C2?49]k^Am kAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQm(65?6D52J[ s64] hk^DA2?mk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8m`_\`_icd 2]>] » $2G:?8 E96 u2>:=J u2C>i tDE2E6 !=2??:?8 |256 t2DJk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>ms2?2 %C@D<6[ u:?2?4:2= p5G:D@C 2?5 y6CC@5 vC688[ pEE@C?6J M |FEF2= @7 ~>292 U2>Aj tDE2E6 !=2??:?8 {2H vC@FA @7 q=2K6< U2>Aj vC688k^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 4@G6C DF446DD:@? 2?5 6DE2E6 A=2??:?8 7@C 72C> 72>:=:6D AC6A2C:?8 7@C E96 ?6IE 86?6C2E:@?] pEE6?566D H:== =62C? DEC2E68:6D 7@C <66A:?8 E96 72>:=J @A6C2E:@? :?E24E[ AC@E64E:?8 72>:=J >6>36CD :?G@=G65 :? E96 72C> 2?5 4C62E:?8 2 72:C A=2? 7@C ?@?\72C>:?8 72>:=J >6>36CD]k^Am kAmkDEC@?8m``\``icd 2]>] » }t( %wx$ *tp#i |:?: !:E49 D6DD:@?DPk^DEC@?8mk^Am kAmv6E 2 BF:4< =@@< 2E e\`_ AC@5F4ED 2?5 E649?@=@8:6D 4@>:?8 E@ >2C<6E 7C@> E96 x??@G2E:@? wF3—@C ?6H=J 2G2:=23=6—E92E 4@F=5 >2<6 2 5:776C6?46 @? J@FC 72C> @C C2?49]k^Am kAmkDEC@?8m}@@? E@ `aicd A]>] » !=2??:?8 7@C (92E’D }6IEi `_b` tI492?86D U2>Aj u2C> $F446DD:@?k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>mw62E9 q2?52CD[ s:C64E@C @7 qFD:?6DD s6G6=@A>6?E U2>Aj |2C<6E:?8 M u:5F4:2CJ `_b` tI492?86 $@=FE:@?Dk^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 4@G6C E96 32D:4D @7 `_b` 6I492?86D 2?5 9@H E96J 42? 36 FE:=:K65 :? 72C> 2?5 =2?5 D2=6D] pEE6?566D H:== =62C? 9@H `_b` 6I492?86D 42? 96=A =2?5@H?6CD ?2G:82E6 AC@A6CEJ EC2?D:E:@?D[ A=2? 7@C E96 7FEFC6 2?5 DFAA@CE =@?8\E6C> DF446DD:@? 8@2=D]k^Am kAmkDEC@?8m`\`icd A]>] » (96C6 pC6 vC2:? 2?5 {:G6DE@4< |2C<6ED w62565 :? a_afn M vC2:? x" {:G6 7C@> E96 }63C2D<2 p8 tIA@k^DEC@?8mk^Am kAmx? E9:D DA64:2= 6A:D@56 @7 k6>mvC2:? x"k^6>m[ C64@C565 =:G6 2E E96 }63C2D<2 p8 tIA@[ H6VC6 ;@:?65 3J kDEC@?8mk6>ms2C:? }6HD@>[ >2C<6E 2?2=JDE[ 2?5 zJ=6 qF>DE65[ =:G6DE@4< 2?2=JDE[k^6>mk^DEC@?8m 7@C 2 =@@< 2E H92EVD 29625 7@C 28C:4F=EFC2= >2C<6ED :? a_af]k^Am kAmkDEC@?8mk6>mw@DE65 3J #FC2= #25:@ }6EH@C<VD r925 |@J6C[k^6>mk^DEC@?8m E96 4@?G6CD2E:@? 6IA=@C6D E96 7@C46D D92A:?8 28C:4F=EFC2= >2C<6ED[ 7C@> 4@C? 2?5 D@J362? DFAA=:6D[ 8=@32= 56>2?5 2?5 EC256 F?46CE2:?EJ E@ 42EE=6 AC:46D[ 96C5 :?G6?E@C:6D 2?5 7665 4@DED] (:E9 E:89E >2C8:?D[ 492?8:?8 >2C<6E 7F?52>6?E2=D 2?5 4@?E:?F65 G@=2E:=:EJ[ H96C6 4@F=5 @AA@CEF?:E:6D 6>6C86[ 2?5 H92E C:D<D D9@F=5 AC@5F46CD 36 AC6A2C:?8 7@Cn ~FC 8F6DED D92C6 E96:C A6CDA64E:G6D @? A@E6?E:2= AC:46 EC6?5D[ >2C<6E D:8?2=D H@CE9 H2E49:?8 2?5 DEC2E68:6D 7@C ?2G:82E:?8 F?46CE2:?EJ]k^Am kAm(96E96C J@FVC6 >2C<6E:?8 4@C? 2?5 D@J362?D[ >2?28:?8 2 42EE=6 @A6C2E:@? @C >2<:?8 7:?2?4:2= 564:D:@?D 7@C J@FC 72C> @C C2?49[ E9:D 4@?G6CD2E:@? @776CD G2=F23=6 :?D:89E :?E@ E96 7@C46D E92E 4@F=5 D92A6 28C:4F=EFC6 :? a_af]k^Am kAmkDEC@?8ma\aicd A]>] » vC2K:?8 E96 v@@5 {:76i ':CEF2= u6?46 :? }63C2D<2k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>mz2:E=J? s@K=6C\v6C>2?[ ':CEF2= u6?46 vC2K:?8 !C@8C2> |2?286C M &?:G6CD:EJ @7 |:DD@FC: W|&X r6?E6C 7@C #686?6C2E:G6 p8C:4F=EFC6 U2>Aj |2C:DD2 t6<@77[ ':CEF2= u6?46 !C@8C2> u:6=5 $A64:2=:DE M &?:G6CD:EJ @7 }63C2D<2\{:?4@=? W&}{Xk^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 4@G6C E96 7F?52>6?E2= AC@5F46CD D9@F=5 <?@H H96? 4@?D:56C:?8 25@AE:?8 G:CEF2= 76?46 E649?@=@8J] pEE6?566D H:== =62C? 9@H E96 E649?@=@8J H@C<D[ 4@>A2?:6D @? E96 >2C<6E[ 4@DE\D92C6 AC@8C2>D 2?5 AC@5F46C 6IA6C:6?46D FD:?8 E96 E649?@=@8J]k^Am kAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8m%9FCD52J[ s64] `_k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8m`_\`_icd 2]>] » a_ae (62E96C 2?5 sC@F89E #642Ai (92E E@ tIA64E :? a_afk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>mqC:2? uF49D[ v6@D4:6?E:DE^r=:>2E@=@8:DE M &}{ \ }2E:@?2= sC@F89E |:E:82E:@? r6?E6Ck^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 9:89=:89E E96 H62E96C A2EE6C?D E92E D92A65 E96 a_ae 8C@H:?8 D62D@? 2?5 E96 @FE=@@< 7@C a_af] pEE6?566D H:== =62C? 9@H D62D@?2= H62E96C EC6?5D >2J :>A24E A=2??:?8 2?5 564:D:@?\>2<:?8 7@C E96 J62C 29625]k^Am kAmkDEC@?8m``\``icd 2]>] » }2G:82E:?8 %@52JVD p8C:4F=EFC2= t4@?@>Jk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>my2J !2CD@?D[ !C@76DD@C 2?5 s:C64E@C M &}{ s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC2= t4@?@>:4D 2?5 E96 r6?E6C 7@C p8C:4F=EFC2= !C@7:E23:=:EJk^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 9:89=:89E E96 4FCC6?E 28C:4F=EFC2= 64@?@>J 2?5 @FE=@@< 7@C E96 J62C 29625] pEE6?566D H:== =62C? 23@FE EC6?5D 27764E:?8 72C> :?4@>6[ >2C<6ED[ :?AFE 4@DED 2?5 28C:4F=EFC2= AC@7:E23:=:EJ]k^Am kAmkDEC@?8m}@@? E@ `aicd A]>] » !=2??:?8 7@C E96 uFEFC6i u2C> U2>Aj #2?49 %C2?D:E:@? $EC2E68:6Dk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mk6>mp?2DE2D:2 |6J6C[ p8C:4F=EFC2= !C@7:E23:=:EJ tIE6?D:@? t5F42E@C M &}{ \ p8C:4F=EFC2= t4@?@>:4D tIE6?D:@?k^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%9:D E2=< H:== 9:89=:89E E96 7F?52>6?E2=D @7 72C> 2?5 C2?49 EC2?D:E:@? A=2??:?8] pEE6?566D H:== =62C? AC24E:42= DEC2E68:6D 7@C DF446DD:@?[ 6DE2E6 A=2??:?8[ C6E:C6>6?E 2?5 AC6A2C:?8 E96 ?6IE 86?6C2E:@?]k^Amk^2D:56m
kAm“xE’D @?6 E9:?8 E@ D66 :E @? J@FC A9@?6 @C E96 :?E6C?6E[ 3FE 36:?8 23=6 E@ D66 :E 2?5 A:4< :E FA :D 92C5 E@ 362E[” {F?56== D2:5]k^Am
kAm{2C86 72C> D9@HD 92G6 DFCG:G65 E96 :?E6C?6E 2?5 D@4:2= >65:2 3@@> 3642FD6 @7 E96 @AA@CEF?:EJ 7@C A6CD@?2= 4@?E24E] pEE6?52?46 2E E96 }63C2D<2 p8 tIA@ 92D C6>2:?65 DE23=6[ 56DA:E6 E96 564=:?:?8 ?F>36C @7 72C>6CD @G6C E96 J62CD[ D2:5 yF?86] %96 5:776C6?46 :D E96 5:DE2?46 E96J EC2G6=] x?:E:2==J[ E96 tIA@ 5C6H :? =@42=D 7C@> 2 e_\>:=6 C25:FD @7 {:?4@=?] }@H[ A6@A=6 2C6 5C:G:?8 E9C66 @C >@C6 9@FCD 7C@> 24C@DD }63C2D<2[ x@H2[ z2?D2D 2?5 6=D6H96C6]k^Am
kAm|2?J 36=:6G65 72C>6CD H@F=5?’E 92G6 E@ 4@>6 E@ 72C> D9@HD 2?J>@C6 H96? AC@5F4ED 2C6 2G2:=23=6 @?=:?6[ yF?86 D2:5] w6’D 6IA6C:6?465 E96 @AA@D:E6]k^Am
kAm“x E9:?< H6 2C6 4@>:?8 7F== 4:C4=6[ 2?5 ?@H J@F?86C 72C>6CD H2?E E@ E2=< 7246\E@\7246 H:E9 4@>A2?J A6CD@??6=[” 96 D2:5]k^Am
kAmtIA@ G:D:E@CD 42? 4@??64E H:E9 `[f__ 28 6IA6CED @? D:E6 6249 52J]k^Am
kAm%96 ?6H 6IA@ 5:C64E@C[ p?5J %2?<[ 28C66D H:E9 E9:D ?665 7@C A6CD@?2= :?E6C24E:@?[ D2J:?8 E92E AC@5F46CD 42? 2D< E96 6IA6CED E96:C BF6DE:@?D C:89E :? 7C@?E @7 E96 6BF:A>6?E @C E649?@=@8J E96J 2C6 4FC:@FD 23@FE]k^Am
kAm“%96 36DE A@:?E @7 4@?E24E :D 7246\E@\7246[ H96C6 J@F 42? D66[ E@F49 2?5 766= 2?5 86E C62= 6IA@DFC6 E@ E96 ?6H E649?@=@8:6D @C 6BF:A>6?E[” D2:5 %2?<]k^Am
kAm{@@<:?8 29625[ %2?< H:== 4@?E:?F6 E@ 3F:=5 FA@? E96 a_ *62CD $EC@?8 >6?E2=:EJ @7 2? 28\32D65 D9@H] w6 2?E:4:A2E6D 6G6? >@C6 8C@HE9 :? E96 7FEFC6 2D 4@?DECF4E:@? A=2?D >2E6C:2=:K6 7@C 2?@E96C 3F:=5:?8 2E E96 $2?59:==D v=@32= tG6?ED r6?E6C] x? E96 >62?E:>6[ 96 2?5 E96 x}tsp DE277 H:== 6?DFC6 E92E E96 }63C2D<2 p8 tIA@ C6>2:?D “AFC6 28]”k^Am
kAm“%@> 3F:=E E9:D D9@H H:E9 2 4=62C F?56CDE2?5:?8 @7 H92E AC@5F46CD 2?5 6I9:3:E@CD ?665[” %2?< D2:5] “xE :D 2? 9@?@C E@ 42CCJ E92E EC25:E:@? 7@CH2C5] (6 H:== AC@E64E H92E 92D >256 E96 }63C2D<2 p8 tIA@ DF446DD7F= H9:=6 4@?E:?F:?8 E@ 6IA2?5 E96 :??@G2E:@?[ 65F42E:@?[ 2?5 4@??64E:@?D E92E AC6A2C6 28C:4F=EFC6 7@C H92E 4@>6D ?6IE]”k^Am
kAmu@C E:4<6ED[ 6I9:3:E@C :?7@C>2E:@?[ 7=@@C A=2?D[ E96 D9@H D4965F=6 2?5 a_E9 2??:G6CD2CJ FA52E6D[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^}63C2D<2p8tIA@]4@>Qm}63C2D<2p8tIA@]4@>k^2m] u@==@H o}63C2D<2p8tIA@ @? u2463@@<[ x?DE28C2>[ )[ $?2Ar92E[ 2?5 %:<%@<]k^Am
Reporter Kristen Sindelar has loved agriculture her entire life, coming from a diversified farm with three generations working side-by-side in northeastern Nebraska. Reach her at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Kristen Sindelar
Agriculture Reporter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today