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Much of the grain elevator was left in its original state, although the cone-shaped pits were overlaid with new flooring. In the background, you can see the grain dial that Tammy made into a clock.
Midwest Messenger photo by Kristen Sindelar
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