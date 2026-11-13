WILLISTON, N.D. – Soybean cyst nematode (SCN) is on the move from eastern to western North Dakota, as SCN was found after harvest in Williams County in the northwestern region of the state.
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Sue Roesler
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