KARLSRUHE, N.D. – When Austin Hager began the family’s registered seedstock operation, he was only 12 years old.
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Sue Roesler
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