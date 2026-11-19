Iowa State University Extension Economist Guang Tian digs mixing up research and practical ways to guide farmers through crop marketing decisions.
kAm%:2?[ H9@ :D 2? 2DD:DE2?E AC@76DD@C[ 7@4FD6D @? 4C@A >2C<6E:?8[ 72C> >2?286>6?E[ AC@5F4E:@? 64@?@>:4D 2?5 64@?@>:4 564:D:@?D 724:?8 28C:4F=EFC2= AC@5F46CD]k^Am
kAm“%9C@F89 C6D62C49 2?5 tIE6?D:@? AC@8C2>>:?8[ x 56G6=@A 6G:56?46\32D65 >2C<6E :?7@C>2E:@? 2?5 AC24E:42= 564:D:@? E@@=D E@ 96=A x@H2 72C>6CD F?56CDE2?5 4@>>@5:EJ >2C<6ED[ >2?286 AC:46 C:D<[ 2?5 :>AC@G6 72C> AC@7:E23:=:EJ[” 96 D2:5]k^Am
kAm%:2? 62C?65 9:D 5@4E@C2E6 :? a_ad :? 28C:4F=EFC2= 2?5 2AA=:65 64@?@>:4D 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 (:D4@?D:?\|25:D@?] w6 62C?65 2 >2DE6C’D 568C66 :? 2AA=:65 64@?@>:4D :? a_a_ 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 x529@]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m (92E 5C6H J@FC :?E6C6DE E@ J@FC ?6H C@=6 2E x@H2 $E2E6nk^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m |J H@C< 7@4FD6D @? 4C@A >2C<6ED 2?5 72C> >2?286>6?E[ 6DA64:2==J 4@C? 2?5 D@J362?D[ D@ x@H2 $E2E6 76=E =:<6 2 ?2EFC2= 7:E] v:G6? 9@H :>A@CE2?E E9@D6 4C@AD 2C6 E@ x@H2[ :E’D 92C5 E@ E9:?< @7 2 36EE6C A=246 E@ 5@ E9:D H@C<]k^Am
kAm(92E 5C6H >6 >@DE E@ E9:D A@D:E:@? H2D E96 tIE6?D:@? C@=6 2?5 E96 @AA@CEF?:EJ E@ H@C< 5:C64E=J H:E9 72C>6CD 2?5 @E96CD :? 28C:4F=EFC6 — E@ 962C H92E’D @? E96:C >:?5D 2?5 H92E BF6DE:@?D E96J ?665 96=A 2?DH6C:?8] %9@D6 4@?G6CD2E:@?D 96=A D92A6 >J C6D62C49[ 2?5 x 6?;@J D92C:?8 H92E x’> 7:?5:?8 E@ D66 H96E96C E96J C67=64E E96:C 6IA6C:6?46D 2?5 :D FD67F= :? E96:C 52J\E@\52J 564:D:@?D] %92E’D 9@H x D66 tIE6?D:@?i xE’D 2 EH@\H2J 4@?G6CD2E:@?] %96 492?46 E@ 3F:=5 E9@D6 C6=2E:@?D9:AD :? x@H2 H2D 2 3:8 A2CE @7 H9J x H2?E65 E@ ;@:? x@H2 $E2E6]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m (92E H6C6 J@FC 7:CDE DE6AD H96? J@F DE2CE65n k^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m ~?6 @7 >J 7:CDE AC:@C:E:6D 92D 366? 56G6=@A:?8 2 8C2:? >2C<6E H63D:E6 2E E96 r6?E6C 7@C p8C:4F=EFC2= 2?5 #FC2= s6G6=@A>6?E Wrp#sX E@ 8:G6 x@H2 AC@5F46CD 2?5 DE2<69@=56CD E:>6=J :?7@C>2E:@? 2?5 :?D:89ED :?E@ H92E’D 5C:G:?8 E96 >2C<6ED]k^Am
kAm%96 D:E6 EC24<D 56>2?5 36EH66? &$sp’D >@?E9=J (@C=5 p8C:4F=EFC2= $FAA=J 2?5 s6>2?5 tDE:>2E6 C6A@CED] qJ 4@>A2C:?8 52:=J 2?5 H66<=J 52E2 H:E9 9:DE@C:42= A2EE6C?D[ H6 9@A6 E@ 8:G6 AC@5F46CD 2? 62C=:6C D6?D6 @7 9@H E96 @FE=@@< :D 492?8:?8 2?5 H92E E@ H2E49 7@C :? E96 ?6IE C6A@CE] (p$st :D 2 ?2EFC2= C676C6?46 A@:?E 3642FD6 :E’D @?6 @7 E96 >@DE :?7=F6?E:2= C6A@CED :? 28C:4F=EFC2= >2C<6ED] uFEFC6D AC:46D 42? C624E H:E9:? D64@?5D @7 :ED C6=62D6 2E `` 2]>] r6?EC2= E:>6] %96 8@2= :D E@ 96=A AC@5F46CD 7@==@H 56G6=@A>6?ED E9C@F89@FE E96 >@?E9 2?5 36 36EE6C AC6A2C65 7@C A@E6?E:2= 492?86D :? &$sp’D @FE=@@<]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m (92E 4@F=5 96=A AC@7:E23:=:EJ 7@C 4@C? @C D@J362?Dn k^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m (:E9 E9:D J62C’D AC@5F4E:@? 4@DE =2C86=J 56E6C>:?65[ E96 3:886DE @AA@CEF?:EJ E@ :>AC@G6 AC@7:E23:=:EJ :? E96 ?62C E6C> :D DEC@?86C AC:46D] (6’C6 =@@<:?8 2E C64@C5 D@J362? Ak^Am
kAmK2?5 E96 D64@?5\=2C86DE 4@C? 4C@A[ D@ E96C6’D 2 =@E @7 8C2:? 7@C E96 >2C<6E E@ 23D@C3] $EC@?86C 56>2?5 — H96E96C 7C@> 6IA@CED @C 5@>6DE:4 FD6 — H:== 36 <6J E@ DFAA@CE:?8 AC:46D 2?5 :>AC@G:?8 C6EFC?D 7@C 72C>6CD]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m (@F=5 J@F @776C 2? FA52E6 27E6C E96 }@G] `_ (p$st C6A@CEnk^Am
People are also reading…
- Universities adjust recommended rates
- NDSU scientist finds first SCN-positive field in northwestern ND
- Food pantry program helps hunters share their success
- With RFS boost, biofuel production trends upward
- Trail King reaches new dimensions
- The difference between success and significance
- Structure of market changes with end of harvest
- Nebraska farmers contend with abnormal harvest
- Many hands: Farm building projects involve coordination with several entities
- Growing cold-hardy plants in winter provides food for communities
- Ag-infused coffee shops not your average cup of joe
- Keller Broken Heart Ranch Fall Production Sale
- Food systems specialist educates on grants, practices
- What we lose in a trade war: Partners moving on as we argue
- Back Home
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m pE E9:D A@:?E[ x 6IA64E 4@C? AC:46D E@ C6>2:? F?56C AC6DDFC6 E9:D J62C[ 8:G6? E96 =2C86 4C@A 2?5 6IA@CE 56>2?5 CF??:?8 36=@H =2DE J62C’D A246] %92E H@F=5 <66A >2C8:?D E:89E 7@C AC@5F46CD]k^Am
kAmr@C? DFAA=J 2?5 56>2?5 H6C6 C6G:D65 =@H6C] *:6=5 76== `]e 3F]^24C6[ 6IA@CED 564=:?65 ad >:==:@? 3FD96=D[ 2?5 E96 AC:46 7@C642DE 5C@AA65 `_ 46?ED E@ Sc]e_^3F] $@J362? DFAA=J[ 56>2?5 2?5 E96 AC:46 7@C642DE :?4C62D65] *:6=5 :?4C62D65 _]a 3F]^24C6] tIA@CED C@D6 ad >:==:@? 3FD96=D[ 2?5 E96 AC:46 7@C642DE :?4C62D65 `_ 46?ED E@ S`a]`_^3F]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m w2CG6DE :D 7:?:D9:?8 :? >2;@C AC@5F4:?8 DE2E6D[ =62G:?8 C@@> 7@C 7FCE96C J:6=5 C6G:D:@?D] #2:?72== 5FC:?8 E96 H66< @7 ~4E] `` 4@F=5 4@>A@F?5 92CG6DE 56=2JD 2?5 27764E 4C@A BF2=:EJ 2?5 7:?2= J:6=5D]k^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m xE’D 2 >:I65 A:4EFC6] q@E9 4@C? 2?5 D@J362? 92CG6DED DE2CE65 @FE 369:?5 E96 7:G6\J62C 2G6C286[ H:E9 x@H2’D D@J362? 92CG6DE ?62C E96 =@H 6?5 @7 :ED 9:DE@C:42= C2?86 5FC:?8 E96 7:CDE 76H H66<D] $:?46 E96?[ D@J362? 92CG6DE AC@8C6DD ?2E:@?2==J 2?5 :? x@H2 92D 42F89E FA E@ C@F89=J E96 7:G6\J62C 2G6C286[ H9:=6 4@C? 92CG6DE C6>2:?D 369:?5]k^Am
kAm#2:? 4@F=5 42FD6 7FCE96C 56=2JD 2?5 C2:D6 4@?46C?D 23@FE 4C@A BF2=:EJ[ 3FE 2 D=@H6C 92CG6DE 5@6D?’E ?646DD2C:=J >62? =@H6C BF2=:EJ 2?5 J:6=5D] (6’== ?665 E@ D66 >@C6 92CG6DE C6DF=ED 367@C6 H6 <?@H H96E96C E9@D6 56=2JD EC2?D=2E6 :?E@ =@DD6D]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m ~? E96 56>2?5 D:56[ 4@C? 2?5 D@J362? 6IA@CE AC@;64E:@?D >2J 2=D@ D9:7E 2D ?6H D2=6D 2?5 D9:A>6?E 52E2 4=2C:7J 2? F?46CE2:? 6IA@CE @FE=@@<]k^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m pD x >6?E:@?65 62C=:6C[ &$sp’D 4@C? 6IA@CE 7@C642DE =@@<D @AE:>:DE:4 C6=2E:G6 E@ E96 A246 H6’C6 D66:?8] $@J362?D E6== 2 5:776C6?E DE@CJ] tIA@CED 2C6 CF??:?8 29625 @7 =2DE J62C[ 96=A65 3J r9:?2’D A=6586 2E =2DE J62C’D DF>>:E :? $@FE9 z@C62 E@ AFC492D6 ad >:==:@? >6EC:4 E@?D @7 &]$] D@J362?D]k^Am
kAm$@J362? 6IA@CED 2C6 2=D@ EC24<:?8 D=:89E=J 23@G6 E96 7:G6\J62C 2G6C286[ H9:=6 &$sp’D 7@C642DE :D D=:89E=J 36=@H E92E 2G6C286] x7 E92E A246 4@?E:?F6D[ E96C6 4@F=5 36 C@@> 7@C &$sp E@ C2:D6 :ED D@J362? 6IA@CE 7@C642DE] %92E H@F=5 96=A DFAA@CE D@J362? AC:46D[ H9:=6 4@C? 7246D E96 C:D< @7 2 5@H?H2C5 C6G:D:@? E@ 6IA@CE 56>2?5]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m w@H @C H9J 5:5 J@FC :?E6C6DE 24256>:42==J 2?5 AC@76DD:@?2==J 8C@H :? 4C@A >2C<6ED[ 72C> >2?286>6?E[ 2?5 6DA64:2==J E96 64@?@>:4D A2CE @7 E92En k^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m x’G6 2=H2JD 366? 2>2K65 3J E9@D6 3:8 8C66? 2?5 C65 4@>3:?6D >@G:?8 E9C@F89 E96 7:6=5D 2?5 9@H 677:4:6?E=J E96J H@C<] qFE H92E 72D4:?2E6D >6 6G6? >@C6 :D E96 >2C<6E DJDE6> 369:?5 E96> — 9@H 4@C? 2?5 D@J362?D >@G6 7C@> :?5:G:5F2= 72C>D E@ 3FJ6CD 2C@F?5 E96 H@C=5]k^Am
kAmuFEFC6D AC:46D 2?5 =@42= 32D:D — E96 5:776C6?46 36EH66? 2 =@42= 42D9 AC:46 2?5 E96 7FEFC6D AC:46 — 96=A 72C>6CD 564:56 H96? 2?5 H96C6 E@ D6==] %9@D6 D2>6 AC:46 D:8?2=D 96=A 8F:56 H96C6 8C2:? 8@6D[ H96E96C E92E’D E@ 2 5@>6DE:4 AC@46DD@C @C 2? 6IA@CE >2C<6E] }@ D:?8=6 A6CD@? 5:C64ED E96 H9@=6 AC@46DD[ J6E AC:46D 96=A 4@@C5:?2E6 564:D:@?D 24C@DD E9@FD2?5D @7 72C>D 2?5 3FD:?6DD6D]k^Am
kAm%92E’D H92E 5C6H >6 E@ E96 64@?@>:4Di F?56CDE2?5:?8 9@H 2== E9@D6 :?5:G:5F2= 564:D:@?D 7:E E@86E96C[ 2?5 9@H E92E F?56CDE2?5:?8 42? 96=A 72C>6CD >2?286 E96:C @A6C2E:@?D]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m (92E’D J@FC A6CD@?2= 324<8C@F?5 H:E9 72C>:?8 2?5 28C:4F=EFC6nk^Am
kAmkDEC@?8m%xp}ik^DEC@?8m |J 8C2?5A2C6?ED 92G6 2 D>2== 9@33J 72C> H96C6 E96J 8C@H G686E23=6D 2?5 7CF:E 2?5 C2:D6 A@F=ECJ] x DA6?E >@DE @7 >J DF>>6CD E96C6 367@C6 9:89 D49@@=[ 2?5 E92E’D H96C6 x 56G6=@A65 2 =@G6 7@C CFC2= =:76] vC@H:?8 FA[ x E9@F89E x >:89E 364@>6 2 72C>6C @C 2 5:6D6= >6492?:4]k^Am
kAmqFE >J A2C6?ED <?6H 9@H >F49 92C5 H@C< 72C>:?8 E2<6D 2?5 9@H 5:77:4F=E :E 42? 36 E@ >2<6 2 =:G:?8] %96J 6?4@FC2865 >6 E@ DEF5J 7:?2?46 2?5 64@?@>:4D :? 4@==686[ 9@A:?8 x’5 AFE @? 2 DF:E 2?5 E:6 2?5 9625 7@C (2== $EC66E C2E96C E92? |2:? $EC66E]k^Am
kAmsFC:?8 4@==686[ x C62=:K65 x H2D >@DE :?E6C6DE65 :? FD:?8 64@?@>:4D E@ F?56CDE2?5 2?5 D@=G6 C62=\H@C=5 AC@3=6>D] v:G6? >J 324<8C@F?5[ 28C:4F=EFC6 76=E =:<6 2 ?2EFC2= 7:E] q64@>:?8 2? 28C:4F=EFC2= 64@?@>:DE 3C@F89E E@86E96C H92E x H2D DEF5J:?8 2?5 D@>6E9:?8 x’5 42C65 23@FE D:?46 49:=59@@5]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Tim Kenyon
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today