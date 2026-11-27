MCKENZIE, N.D. – National, state and local leaders, and 150 others interested in healthy soils and grasslands took part in a day-long soil summit Aug. 26 south of McKenzie where a brilliant blue sky reminiscent of summer’s end blazed over cattle and bison adaptively grazing native prairie grasslands at Black Leg Ranch.
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQmu@FCE9\86?6C2E:@? AC@5F46CD y6CCJ 2?5 #6?26 s@2?[ E96:C 52F89E6C[ $92?52[ 2?5 E9C66 D@?D[ y2J[ y6C6>J 2?5 y2J46[ 2?5 E96:C 72>:=:6D[ 2=@?8 H:E9 4@?D6CG2E:@?:DED[ ?2EFC2= C6D@FC46D[ H:=5=:76 2?5 8C2K:?8 8C@FAD 2?5 E96:C =6256CD[ @A6?65 E96:C C686?6C2E:G6 28 C2?49 E@ }s r@?8C6DD:@?2= =6256CD[ }s 8@G6C?@C[ 2?5 2EE6?566D E@ =:DE6? E@ E96 AC@3=6>[ =62C? 9@H E@ 7:I :E[ 2?5 7:?5 D@=FE:@?D 2E E96 “p5G2?4:?8 $@:= w62=E9 7@C 2 w62=E9J p>6C:42 $F>>:E]”k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“x E9:?< :E H2D C62==J 8@@5 7@C A@=:4J >2<6CD E@ 86E @FE 2?5 H2=< 2C@F?5[ A2CE:4F=2C=J :? E96 >:55=6 @7 8C2DD=2?5D :? E96 9:==D H:E9 E96 4C66< CF??:?8 2?5 E96 3:C5D 49:CA:?8] (6 D9@H65 E96> 2? 6IEC2@C5:?2CJ 52J @? E96 =2?5[” y6CCJ s@2? D2:5] “xE 3C@F89E D@>6 C62=:EJ E@ E96> 2D H6==] %96J E2=<65 23@FE C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC6 2?5 ECJ:?8 E@ D2G6 E96 8C2DD=2?5D] (6’C6 =@D:?8 EH@ >:==:@? 24C6D @7 8C2DD=2?5D 6G6CJ J62C \ FA 2?5 5@H? E9:D 4@F?ECJ]”k^Am
kAm%96 D@:= 962=E9 DF>>:E 3C@F89E >2?J 2EE6?566D E@ D66 E96 C2?49 2E H@C< 2?5 “;@:? 2 ?2E:@?2= 4@?G6CD2E:@? 4@??64E:?8 9F>2? 962=E9[ 7@@5 D64FC:EJ 2?5 p>6C:42’D 28 7FEFC6]”k^Am
kAm%H@ 3FD6D 2?5 G69:4=6D 7:==65 H:E9 72C>6CD 2?5 C2?496CD 2?5 @E96CD :?E6C6DE65 2?5 D@>6 @7 E96 }s =6256CD[ :?4=F5:?8 $6?] y@9? w@6G6?[ 2?5 &]$] #6A] yF=:6 u65@C492<[ A2C<65 2E E96 D@FE9 C2?49 7@C E96 7F== 52J C686?6C2E:G6 28 6IA6C:6?46]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“(92E 2 8@@5 EFC?@FE] x H2D G6CJ A=62D65 3J :E] (96? H6 A2C<65 2E E96 A2DEFC6[ :E =@@<65 =:<6 H6 925 42CD =:?65 FA 7C@> 96C6 E@ |4z6?K:6 \ H6 >FDE 92G6 925 d_ A2C<65 42CD] x’G6 ?6G6C D66? D@ >2?J A6@A=6 H9@ H2?E65 E@ 5C:G6[” s@2? =2F8965] “(6 925 2E =62DE a_ 5:776C6?E DE2E6D C6AC6D6?E65]Qk^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm#6AC6D6?E2E:G6D 7C@> >2?J H:=5=:76 8C@FAD 2?5 8C2K:?8 8C@FAD 925 C6AC6D6?E2E:G6D E96C6] %9@D6 :?G:E65 :?4=F565ik^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm}2E:@?2= r2EE=6>6?’D q667 pDD@4:2E:@?[ E96 }@3=6 u@F?52E:@?[ &]$] u:D9 2?5 (:=5=:76[ E96 q2?< @7 }@CE9 s2<@E2[ qFC=6:89 r@F?EJ $@:= r@?D6CG2E:@? s:DEC:4E[ sF4<D &?=:>:E65[ !2CE?6CD 7@C u:D9 2?5 (:=5=:76[ E96 &]$] u@C6DE $6CG:46 2?5 }s$& 2?5 >2?J @E96C 8C@FAD 2=D@ DA@<6 2?5^@C ?6EH@C<65 2E E96 C2?49]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm$6G6C2= DA62<6CD H6C6 :?G:E65 E@ DA62< @? 9@H C686?6C2E:G6 28 4@F=5 7:I E96 D@:=[ E96 8C2DD=2?5D[ E96 H2E6C 2?5 E96 H9@=6 DJDE6> 7@C 962=E9:6C 7@@5 C6DF=E:?8 :? 2 962=E9:6C ?2E:@?]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm%96J 925 >@C?:?8 E@FCD[ 2E6 =F?49 :? E96 8C2DD=2?5D[ 2?5 962C5 7C@> DA62<6CD] {2E6C[ E96J 6?;@J65 2 D@4:2= 2E q=24< {68 qC6H6CJ :? E96 r@AA6C y6H6= q2C?[ 925 5:??6C[ 2?5 G:6H65 E96 F?:BF6 C2:?72== D:>F=2E@C AFE @? 3J y2J uF9C6C[ qr$rs D@:= 4@?D6CG2E:@?:DE 2E |6?@<6? u2C>]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“q=24< {68 #2?49 92D 366? >@G:?8 5@H? E96 D@:= C686?6C2E:@? A2E9 7@C >2?J J62CD[ >2<:?8 2 =2C86 :>A24E @? >JD6=7 2?5 4@F?E=6DD @E96CD[” uF9C6C D2:5]k^Am
kAms@2? D2:5 E96J 925 DA62<6CD E92E H6C6 492==6?8:?8 E96:C H2J @7 E9:?<:?8 23@FE[ “x7 H6 5@?’E 7:8FC6 @FE 9@H E@ :?46?E:G:K6 E9:D 2?5 5@ :E C:89E @? E96D6 8C2DD=2?5D[ H6’C6 8@:?8 E@ 4@?E:?F6 E@ =@D6 E96>]”k^Am
kAm“(6 925 36EE6C A2J 2EE6?E:@?] (92E H6’C6 5@:?8 92D?’E 366? H@C<:?8] x 2> 2== 7@C 5:G6CD:EJ :? 28C:4F=EFC6[ 3FE :7 H6 =@D6 E96 8C2DD=2?5D[ H6 =@D6 E96 H:=5=:76j H6 =@D6 E96 42C3@? D6BF6DEC2E:@?j H6 =@D6 E96 362FEJ[ E@ 36 9@?6DE[” 96 D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8mpE E96 D@FE9 C2?49k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 C2?49 6IA6C:6?46 3682? :? t>>@?D r@F?EJ @? E96 D@FE9 C2?49 5@H? 3J {@?8 {2<6 rC66<] pEE6?566D 2?5 E96 }s =6256CD 6?;@J65 E96 G:6H 2?5 =62C?65 23@FE H2E6C BF2=:EJ 2E E96 4C66<]k^Am
kAm“%96J 8@E E@ G:6H H92E J@F 42? 5@ H:E9 H2E6C BF2=:EJ H96? J@F C@E2E6 42EE=6 2?5 5@?’E =62G6 E96> @? E96 4C66< 2== J62C =@?8] %96 42EE=6 8C2K6 E96 4C66< 7@C 2 D9@CE 5FC2E:@? @?=J] p?5 :E’D ;FDE 5C@A 5625 8@C86@FD E96C6 2?5 E96C6 2C6 C62==J 8@@5 H:=5=:76[” s@2? D2:5]k^Am
kAm$6?] w@6G6? 2?5 #6A] u65@C492< 25>:C65 E96 362FEJ @7 E96 C2?49 2?5 E@=5 s@2? 2?5 E96 8C@FA 23@FE :E] %96J DA@<6 E@ E96 8C@FA H2=<:?8 2C@F?5 :? E96 >:55=6 @7 E96 8C2DD=2?5[ H:E9 E96 4C66< CF??:?8 E9C@F89 :E 2?5 E96 H:=5=:76 DFCC@F?5:?8 E96>]k^Am
kAm“u65@C492< 5:5 D@>6E9:?8 C62==J 4@@=] $96 E@=5 6G6CJ3@5J[ ‘yFDE 36 D:=6?E 7@C 2 3:E]’ p?5 J@F 4@F=5 92G6 962C5 2 A:? 5C@A] tG6CJ3@5J ;FDE BF:6E65] p?5 D96 D2:5[ ‘*@F 42? 962C E96 4C66< C:AA=:?8] *@F 42? 962C E96 3:C5D 49:CA:?8] *@F 42? 962C E96 :?D64ED] *@F 42? 962C E96 362FEJ @7 }@CE9 s2<@E2] p?5 E9:D :D H92E E9:D :D 2== 23@FE[” 96 D2:5]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQmxE C6>:?565 s@2? H92E 4@F=5 92AA6? :7 E96 8C2DD=2?5D 568C2565 2?5 H6C6 ECF=J =@DE E@ “4@?4C6E6” 2?5 96 2AAC64:2E65 u65@C492< A@:?E:?8 E96 362FEJ @7 :E @FE 2E E96 DF>>:E]k^Am
kAm“x 2AAC64:2E65 96C 5@:?8 E96 >@>6?E @7 D:=6?46] tG6CJ3@5J D2:5 J@F 4@F=5 962C E96 4C66<[ E96 3:C5D 2?5 6G6CJE9:?8] xE’D H9J E9@D6 @7 FD E92E =@G6 E96 8C2DD=2?5D =@G6 E96> 3642FD6 J@F 42? 962C 2== E96 E9:?8D[” 96 D2:5] “(6 E2<6 :E 2== 7@C 8C2?E65 2?5 H6’C6 D@ H:==:?8 E@ 8:G6 :E 2== FA :? }@CE9 s2<@E2] (6 7@C86E 23@FE E96 362FEJ[ 23@FE H92E >256 E9:D DE2E6 8C62E 2?5 :E’D 28C:4F=EFC6 2?5 8C2DD=2?5D]”k^Am
kAm$6?] w@6G6? E2=<65 23@FE 9:D F?4=6 2?5 9@H E96 362FEJ 2E E96 C2?49 C6>:?565 9:> @7 9:D F?4=6’D A=246]k^Am
kAms@2? D2:5 $6?] w@6G6? 4@>>6?E65 E@ 9:> 23@FE E96 362FEJ @7 E96 C2?49 D6G6C2= E:>6D]k^Am
kAm“xE C6>:?565 9:> @7 9:D F?4=6’D A=246] x 5@?’E <?@H 2?JE9:?8 23@FE 9:D F?4=6[ 3FE 96 4@>>6?E65 @? :E] x E9:?< :E H2D C62==J 8@@5 7@C E96> E@ 86E @FE[ A2CE:4F=2C=J :? E96 >:55=6 @7 8C2DD=2?5D :? E96 9:==D H:E9 E96 4C66< CF??:?8[” s@2? D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8m{F?49 H96C6 E96 3F772=@ C@2>k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm%96 =2C86 8C@FA 2?5 E96 }s r@?8C6DD:@?2= 56=682E:@? H6C6 2E E96 4C66< D:E6 2== >@C?:?8 2?5 2E6 2 9@>6 8C:==65 =F?49 5@H? E96C6]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“#6?26 D6CG65 FA 3:D@? 3FC86CD 2?5 2== E96 EC:>>:?8D 2?5 E96 A6@A=6 23D@=FE6=J =@G65 E96>[” s@2? D2:5]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm%96 s@2?D D9@H65 E96 =2C86 8C@FA 2 96C5 @7 3:D@? @? E96 D@FE9 D:56 C@E2E:@?2==J 8C2K:?8 8C2DD=2?5D H:E9 >2?J DA64:6D @7 8C2DD6D[ :?4=F5:?8 7=@H6C:?8 A=2?ED[ 8C@H:?8[ 2?5 :? E96 27E6C?@@?[ E96 4@H^42=7 96C5 @? E96 ?@CE9 D:56 @7 E96 C2?49]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“~FC 3F772=@ 96C5 :D 5@H? 2E E96 D@FE9 C2?49[ D@ 6G6CJ@?6 8@E E@ D66 :E] (96? E96 3F772=@ 42>6 :?[ E96J H6C6 2== DE2?5:?8 @? E96 9:==] $@[ :E H2D 362FE:7F=[” 96 D2:5]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm|@C6 DA64:6D @7 ?2E:G6 AC2:C:6 92G6 4@>6 FA E9C@F89 C@E2E:@?2= 8C2K:?8 AC24E:46D – <66A:?8 2?5 7665:?8 =:G6DE@4< @? E96 =2?5 3C@F89E FA DA64:6D 7C@> 9F?5C65D @7 J62CD 28@]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQms@2? E@@< E96 8C@FA 3J 2 ad\DA64:6D 4@G6C 4C@A >:I @? =:G:?8 D@:=D[ H9:49 E96 72>:=J 92D 366? A=2?E:?8 7@C 8C2K:?8 7@C 2 =@?8 E:>6k^Am
kAm“(6 H6?E 7C@> E96 4C66<[ E96? 324< E@ E96 >2:? C2?49] (6 H6?E E@ 2 4@G6C 4C@A 7:6=5] |J @=56DE D@?[ y6C6>J[ E@=5 E96> 9@H H6 CF? @FC 9F?E:?8 3FD:?6DD[ 9@H E96D6 4@G6C 4C@AD 7665 @FC 4@HD :? E96 H:?E6C D@ H6 5@?VE 92G6 E@ 7665 E96> 92J[” s@2? D2:5] “(6 =6E E96> 8C2K6 2?5 D2H 9@H :E’D 3F:=5:?8 D@:= 962=E9 324<] %96C6 H2D 2 =@E @7 BF6DE:@?D @? E92E @7 9@H J@F :>AC@G6 E92E @C82?:4 >2EE6C :? E96 D@:= 2?5 D@:= 3:@=@8J]”k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQmuF9C6C DA@<6 23@FE 4@G6C 4C@AD 2E 2 W}@G] cX C@F?5E23=6 2E q=24< {68 #2?49]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“$@:= C686?6C2E:@? 8@6D E9C@F89 2 5:G6CD:EJ @7 8C66? A=2?ED] (9:=6 E96 42D9 4C@AD 92CG6DE DF?=:89E 2?5 6?6C8J[ 4@G6C 4C@AD AC@G:56 255:E:@?2= 6?6C8J 367@C6[ 27E6C[ @C 6G6? 5FC:?8 E96 42D9 4C@A[ DF49 2D 4@>A2?:@? 4C@AA:?8[ 2?5 AC@G:5:?8 2 8C66? A=2?E E@ 4@?EC@= 6C@D:@? 2?5 :>AC@G6 H2E6C BF2=:EJ[ E@ ?2>6 ;FDE 2 4@FA=6 @7 36?67:ED[” uF9C6C D2:5] “%96 =2?5D42A6 ?665D E@ 36 962=E9J[ D@ A6@A=6 42? 36 962=E9J]”k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQmsC] #636442 !9:==:AD DA@<6 @? 96C C6D62C49 @? 42C3@? 2?5 8C2K:?8 :? 2 A66C\C6G:6H65 D4:6?E:7:4 ;@FC?2= 2E E96 D@:= DF>>:E] $96 92D 366? C6D62C49:?8 42C3@? 7@C 564256D] $96 D2:5 AC@A6C=J >2?2865 8C2K:?8 42? 36?67:E =:G6DE@4< AC@5F4E:@?[ :>AC@G6 H2E6C FD6 677:4:6?4J[ 2?5 E96 =2?5 :ED6=7] p52AE:G6 C@E2E:@?2= 8C2K:?8 DE@C6D >@C6 42C3@?]k^Am
kAm“r2C3@? C6E2:?65 3J E96 252AE:G6=J >2?2865 8C2DD=2?5 6249 J62C :D 8C62E6C E92? 42C3@? C6E2:?65 7@C 2??F2= 4C@AD[ H96E96C :E :D E:==65 @C ?@E[” !9:==:AD D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8mvF6DE DA62<6C y@9? z=2Ck^DEC@?8mk^Am
People are also reading…
- Trail King reaches new dimensions
- Knowledge, intelligence and wisdom in transition
- Butcher family continues to evolve to meet the needs of commercial producers
- Hager family breeds Limousin/Lim-Flex seedstock in north-central North Dakota
- Moricals build family cow/calf operation southeast of Hettinger
- Thankful to have cows on cornstalks and so much more
- Export demand grabs grain market attention
- Purple beans? From dry to wet, growing season brings colorful challenges
- Raising turkeys consistent income for Missouri farmers
- Filling up at the elevator: Humphrey elevator renovated as coffee shop
- Nebraska Ag Expo ‘pure ag’ for 20 years
- Practices help limit wind erosion
- Weather analysts explain strong El Niño
- Department of Ag issues guidance for farms ahead of detonation
- Could Nebraska farmers find more help by looking closer to home?
kAm%96 8F6DE DA62<6C H2D y@9? z=2C[ t!p C2?49 2?5 CFC2= 25G:D@CJ 3@2C5 >6>36C 2?5 |2<6 p>6C:42 w62=E9J p82:? W|pwpX 25G@42E6[ H9@ 92D 2AA62C65 @? D6G6C2= A@542DED[ 2?5 :D <?@H? 2D 2 “4@>A6==:?8 G@:46 7@C E96 |pwp >@G6>6?E 2?5 p>6C:42’D 28 7FEFC6]”k^Am
kAmz=2C 92D 2FE9@C65 3@@<D @? 9:D 6IA6C:6?46 7C@> 36:?8 D:4< H:E9 {J>6 s:D62D6 2?5 32C6=J H2=<:?8 E@ H6==?6DD 2?5 C64FA6C2E:?8] p 7@C>6C 2EE@C?6J[ z=2C BF:E 9:D ;@3 2?5 H:E9 9:D H:76[ 3@F89E 2? @=5 72C> 2?5 DE2CE65 C2:D:?8 =:G6DE@4<]k^Am
kAm“|J DE@CJ :D D:>:=2C E@ >2?J A6@A=6’D DE@C:6D H9@ 7@F?5 E92E 7@@5 :D >65:4:?6] xE :D ?@E 8@:?8 E@ 4FC6 6G6CJE9:?8[ 3FE :E :D 8@:?8 E@ AC6G6?E 2 =@E[” z=2C D2:5] “xE H2D 2 D64@?52CJ F?6IA64E65 3=6DD:?8 E@ =62C? 2D H6 C2:D65 @FC @H? 7@@5[ >256 @FC @H? 3FEE6C[ 2?5 925 @FC @H? 49:4<6?D E92E 6G6CJE9:?8 H2D 36EE6C 2?5 E2DE65 36EE6C]”k^Am
kAms@2? D2:5 E96 6?E:C6 8C@FA C6DA@?565 H6== E@ z=2C 3642FD6 96 “492==6?86D @FC E9:?<:?8 23@FE D@:= 962=E9 2?5 9F>2? 962=E9]Qk^Am
kAm“(:E9 6G6CJ3@5J @FE E96C6 5C:?<:?8 @FE @7 E96:C H2E6C 3@EE=6[ z=2C 3C@F89E FA VJ@F <?@H H92E E92E 5@:?8 E@ J@FC 962=E9 H:E9 E96 A=2DE:4D :? E96C6n’ xE H2D <:?5 @7 9F>@C@FD[ 2?5 H6 H6C6 >@DE=J 5C:?<:?8 @FE @7 A=2DE:4 3642FD6 :E’D 4@?G6?:6?E 2?5 92?5J[” s@2? D2:5]k^Am
kAms@2? D2:5 E96J 2=D@ 5:D4FDD65 2 72C> DF446DD:@? A=2?[ 3FE 72C>6CD ?665 E@ 36 :?46?E:G:K65 E@ <66A 5@:?8 D@>6 @7 E96D6 C686?6C2E:G6 28 AC@8C2>D E92E D2G6 E96 8C2DD=2?5D 2?5 <66A A6@A=6 @? E96 =2?5]k^Am
kAm“x’> E@=5 3J 32?<6CD E92E E96C6VD @?=J `_ A6C46?E @7 AC@5F46CD E92E 92G6 2 DF446DD:@? A=2?] |J A@:?E :D H6’C6 8@:?8 E@ EFC? E9:D =2?5 @G6C 72:C=J 72DE :? E96 ?6IE 76H J62CD] p?5 :7 H6 5@?’E 86E @FC 24E E@86E96C 2?5 92G6 2 DF446DD:@? A=2?[ E96 C2?496D H:== 36 3@F89E 3J E96 C:49 2?5 72>@FD[” 96 D2:5] %96 362FE:7F=[ C686?6C2E:G6 28 C2?496D H:== 36 @H?65 3J D@>6@?6 6=D6 ?@E :? E96 72>:=J] “(6’== ;FDE 36 C6?E:?8 7C@> E96>[ 2?5 E92E :D D42CJ]” k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQms@2? D2:5 96 2AAC64:2E65 2== E96 DA62<6CD 2?5 E96 H:56 C2?86 @7 :?7@C>2E:@? AC6D6?E65 2E E96 D@:= 962=E9 DF>>:E 3FE H92E H2D >@DE :>A@CE2?E H2D E96 ?6EH@C<:?8 E9C@F89@FE E96 52J] $6?] w@6G6? 2?5 #6A] u65@C492< H6C6 DEC@?8=J DFAA@CE:G6 @7 E96 52J[ 96 25565]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm“(6 925 DA62<6CD[ 2?5 E96J H6C6 8C62E[ 3FE E96 ?6EH@C<:?8 H2D D@ :>A@CE2?E] xE’D E96 D:56 5:D4FDD:@?D] xE’D E2=<:?8 23@FE 9@H 5@ H6 7:I :En p?5 x’G6 925 EH@ @C E9C66 A9@?6 42==D E9:D >@C?:?8 23@FE 9@H H6 <66A E9:D 8@:?8n” 96 D2:5 27E6C E96 6G6?E] “%9:D 6G6?E DE2CE65 E96 >@>6?EF>[ 3FE H6 ?665 E@ 7:8FC6 @FE 2?5 4@>6 7@CH2C5 H:E9 D@>6 :562D E@ 492?86] tG6? $6?] w@6G6? D2:5 E@ FD[ ‘qC:?8 >6 D@>6 :562D] x H:== E2<6 E96>[ 3FE 3C:?8 E96> E@ >6]’”k^Am
kAmkDEC@?8m(@C<:?8 E@ 3C:?8 $64C6E2CJ z6??65J E@ E96 C2?49k^DEC@?8mk^Am
kAmuF9C6C D2:5 E96 A=2??:?8 E62> 7@C E96 D@:= DF>>:E H@C<65 E@ 3C:?8 w62=E9 2?5 wF>2? $6CG:46D $64C6E2CJ #@36CE u] z6??65J yC] 7@C E96 pF8FDE 6G6?E 3FE 96 H2D?’E 2G2:=23=6 2E E92E E:>6]k^Am
kAmw@H6G6C[ s@2? H@C<65 H:E9 $6?] z6G:? rC2>6C[ 2?5 z6??65J 42>6 E@ q=24< {68 }@G] d 7@C 2 C686?6C2E:G6 28 C@F?5E23=6 :? E96 >@C?:?8]k^Am
kAmu@==@H:?8 E96 C@F?5E23=6[ z6??65J E@FC65 q=24< {68 #2?49’D 8C2DD=2?5D H:E9 s@2?[ uF9C6C[ E96 }s 56=682E:@?[ 2?5 @E96CD]k^Am
kAm“(6’C6 8C2E67F= E@ $64C6E2CJ z6??65J 2?5 >6>36CD @7 E96 }@CE9 s2<@E2 56=682E:@? 7@C E2<:?8 E96 E:>6 E@ G:D:E E96 C2?49[ 962C 5:C64E=J 7C@> 72C>6CD 2?5 C2?496CD 2?5 5:D4FDD AC24E:42= H2JD E@ :>AC@G6 D@:= 962=E9[ C65F46 C6=:2?46 @? 4@DE=J :?AFED[ <66A 72C>D AC@5F4E:G6[” s@2? D2:5]k^Am
kAmz6??65J E2=<65 23@FE C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC6 2E E96 q=24< {68 #2?49]k^Am
kAm“(6 2== ?665 E@ 7@4FD @? 9@H 5@ H6 86E @FC 7@@5 282:? E@ 36 E96 9:896DE BF2=:EJ :? 6G6CJ H2J \ :E’D 8@:?8 E@ DE2CE 7C@> 8@@5 D@:=] v@@5 7@@5[ 8@@5 D@:=[ 8@@5 9F>2? 962=E9[” z6??65J D2:5] w6 C6>6>36C65 H96? 72C>6CD H6C6 46=63C2E65 2E E96 (9:E6 w@FD6 E9:D J62C :? yF?6 H:E9 2 5:??6C] pE E92E >66E:?8[ z6??65J >6E H:E9 7@FC C686?6C2E:G6 28 AC@5F46CD[ :?4=F5:?8 @?6 7C@> }@CE9 s2<@E2[ qC2?5@? q@4<] q@4< D2:5 E96J >6E H:E9 z6??65J :? 9:D @77:46 7:CDE 367@C6 8@:?8 @G6C E@ E96 (9:E6 w@FD6 2?5 E2=<65 H:E9 9:> 23@FE C686?6C2E:G6 28]k^Am
kAm“|JD6=7 2?5 E9C66 @E96C AC@5F46CD 925 E96 492?46 E@ 86E E@86E96C H:E9 $64C6E2CJ z6??65J 2E wF>2? w62=E9 $6CG:46D[” q@4< D2:5] “(6 G:D:E65 H:E9 E96> 2?5 E96? H6 H6C6 23=6 E@ 8@ @G6C E@ E96 ~G2= ~77:46 2?5 255C6DD !C6D:56?E %CF>A] %96C6 96 C6G:6H65 2?5 D:8?65 2? 6I64FE:G6 @C56C 7@C >@C6 C6D62C49 :?E@ C686?6C2E:G6 72C>:?8 2?5 7@@5 D276EJ]”k^Am
kAmpE E96 C@F?5E23=6 2?5 @? 9:D A@542DE[ z6??65J D2:5 E96C6 ?66565 E@ 36 @77\C2>AD 7@C AC@5F46CD E@ ECJ C686?6C2E:G6 28 AC:?4:A=6D 2?5 <66A 5@:?8 :E] $@>6 @7 E9@D6 @77\C2>AD :?4=F56 E96 7656C2= C686?6C2E:G6 28 5@==2CD C646?E=J AFE 7@C a_af :?E@ E96 t"&x! 2?5 r$! AC@8C2>D 2E }#r$]k^Am
kAmz6??65J D2:5 E96 q=24< {68 #2?49 H2D 2 “E6>A=2E6 @7 C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC6 7@C @E96C 72C>6CD” 2?5 :E H2D 362FE:7F= E@ H2=< 2C@F?5 E96 8C2DD=2?5D] w6 4@>>6?E65 E92E E96 #686?6C2E:G6 !:=@E !C@8C2> 925 S` 3:==:@? :? >@C6 7F?5:?8 AFE :? :E 7@C a_af] “&?56C $64C6E2CJ #@==:?D’ =6256CD9:A[ &$sp :D :?4C62D:?8 7F?5:?8 7@C E9:D AC@8C2> E@ S` 3:==:@? E@ 96=A 72C>6CD 3F:=5 D@:= 962=E9[ C65F46 56A6?56?46 @? 4@DE=J 496>:42= :?AFED[ 2?5 25@AE C686?6C2E:G6 AC24E:46D[” z6??65J]k^Am
kAmkDEC@?8m%96 ?6H 7@@5 AJC2>:5k^DEC@?8mk^Am
kAm&$sp 2?5 ww$ AF3=:D965 E96 k6>ms:6E2CJ vF:56=:?6D 7@C p>6C:42?Dk^6>m[ 2 5@4F>6?E E92E AC@G:56D 25G:46 @? H92E E@ 62E 2?5 5C:?< E@ AC@>@E6 962=E9 2?5 AC6G6?E 5:6E\C6=2E65 5:D62D6[ z6??65J D2:5] %96 5@4F>6?E ?@H C64@>>6?5D E92E p>6C:42?D AC:@C:E:K6 AC@E6:? 2E 6G6CJ >62=[ 2?5 3667 :D A:4EFC65 2E E96 E@A]k^Am
kAm“(6 42>6 FA H:E9 E96 u@@5 !JC2>:5 H9:49 32D:42==J J@F 42? DF>>2C:K6 :E :? E9@D6 E9C66 H@C5Di t2E #62= u@@5] xE :D 8@:?8 E@ 492?86 E96 7@@5 4F=EFC6 :? E9:D 4@F?ECJ 2?5 :D E96 >@DE D:8?:7:42?E C6D6E @7 7656C2= ?FEC:E:@? A@=:4J :? 9:DE@CJ[” z6??65J D2:5] k^Am
kAmkDEC@?8m#@F?5E23=6 2E q=24< {68 #2?49k^DEC@?8mk^Am
kAm$@>6 @7 E96 =6256CD 2E E96 }@G] c C@F?5E23=6 :?4=F565i }s s6AE @7 p8 r@>>:DD:@?6C s@F8 v@69C:?8[ v@G] z6==J pC>DEC@?8[ $6?] z6G:? rC2>6C[ $6?] w@6G6?[ #6A] u65@C492<[ $64C6E2CJ @7 E96 x?E6C:@C s@F8 qFC8F>[ qr$rs =6256CD s2CC6= ~DH2=5 2?5 uF9C6C 2?5 2 76H @E96CD]k^Am
kA 4=2DDlQ9:556?\AC:?EQm• s2CC6= ~DH2=5[ qr$rs[ D2:5 E92E D@:= E92E :D 568C2565 7@C G2C:@FD C62D@? 42? 36 7:I65 E9C@F89 E96 D@:= 962=E9 AC:?4:A=6D =:<6 E96 C2?49 H2D FD:?8]k^Am
kA 4=2DDlQA`Qm“(6 5:D4FDD65 E96 724E E92E H6 2C6 H@C<:?8 H:E9 2 568C2565 C6D@FC46[ E96 D@:=[ 2?5 3J FD:?8 E96 $@:= w62=E9 !C:?4:A=6D[ 6DA64:2==J :? 2 DJDE6>D 2AAC@249[ H6 42? 3F:=5 324< E96 D@:=” 2?5 DE2CE E@ 962= E96 6?E:C6 DJDE6>]k^Am
kAm• $6?] rC2>6C D2:5[ “}@CE9 s2<@E2 72C>6CD 92G6 366? 5@:?8 C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC6 D:?46 367@C6 :E 925 2 ?2>6 — H9:49 :D H9J E96J 2C6 :?DA:C:?8 @E96CD E@ 7@==@H :? E96:C 7@@EDE6AD] xE H2D 2=D@ 2 8@@5 @AA@CEF?:EJ 7@C }@CE9 s2<@E2 AC@5F46CD E@ 56>@?DEC2E6 H92E E96J 5@ 36DE 2D E96 >@DE C6DA@?D:3=6 DE6H2C5D @7 E96 =2?5[ 9:89=:89E:?8 E96 =2E6DE D@:= 2?5 9F>2? 962=E9 C6D62C49 36:?8 4@?5F4E65 :? @FC DE2E6]”k^Am
kAmrC2>6C 4@>>6?E65 E92E E96J 925 “2 H@?56C7F= >@C?:?8 @FE 2E q=24< {68 #2?49 2?5 925 2 8C62E 5:D4FDD:@? @? C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC6]”k^Am
kAm• $6?] w@6G6? 5:D4FDD65 677@CED E@ DFAA@CE C686?6C2E:G6 28 AC24E:46D E@ :>AC@G6 D@:= 2?5 H2E6C BF2=:EJ[ 2?5 6?DFC:?8 4@?D6CG2E:@? AC@8C2>D H6C6 G@=F?E2CJ 2?5 72C>6C 7C:6?5=J] pD 492:C @7 E96 $6?2E6 p8 pAAC@AC:2E:@?D r@>>:EE66[ 96 D2:5 96 :?4=F565 E96 $rp{t 24E :? E96 $6?2E6 72C> 3:==[ H9:49 DFAA@CED H:=5=:76 2?5 923:E2E AC@8C2>D[ 2?5 E96 y@:?E r9:67D AC@8C2>[ H9:49 C62FE9@C:K6D Sb]a >:==:@? 7@C A2CE?6CD9:AD H:E9 AC:G2E6 =2?5@H?6CD E@ 96=A :>AC@G6 2?5 C6DE@C6 8C2DD=2?5D :? }s :? E96 $6?2E6 72C> 3:==]k^Am
kAm“%9:D :D 23@FE DFAA@CE:?8 E96 =@?8\E6C> AC@7:E23:=:EJ @7 @FC AC@5F46CD 2?5 6?DFC:?8 p>6C:42?D 4@?E:?F6 E@ 92G6 2446DD E@ E96 9:896DE\BF2=:EJ[ =@H6DE\4@DE 7@@5 DFAA=J :? E96 H@C=5[” w@6G6? D2:5]k^Am
kAm• v@G] pC>DEC@?8 D2:5[ “(6 2AAC64:2E6 $64C6E2CJ z6??65J 4@>:?8 E@ }@CE9 s2<@E2 E@ 5:D4FDD 28 AC24E:46D E92E :>AC@G6 D@:= 962=E9 2?5 72C>=2?5 AC@5F4E:G:EJ 2?5 AC@7:E23:=:EJ[ H9:49 H:== DEC6?8E96? p>6C:42’D 7@@5 DFAA=J 2?5 DFAA@CE 962=E9 :? E96 =@?8 E6C>]”k^Am
kAmpC>DEC@?8 DA@<6 23@FE 9:D {6824J $@:= w62=E9 2?5 w23:E2E AC@8C2>[ D2J:?8 2D 2 G@=F?E2CJ H@C<:?8 =2?5D AC@8C2>[ E96 8@2= @7 :E :D E@ 96=A }@CE9 s2<@E2 72C>6CD DEC6?8E96? 4C@A=2?5 AC@5F4E:G:EJ 2?5 C6D:=:6?46 H:E9 A6C6??:2= 8C2DD 4@G6C[ H9:49 H:== :>AC@G6 D@:= 962=E9 2?5 H2E6C C6E6?E:@? 2?5 4C62E6 >F49\?66565 H:=5=:76 923:E2E]k^Am
kAm“%96 :?:E:2= 8@2= H2D E@ 6?C@== `_[___ 9:89=J 6C@5:3=6 24C6D :? E96 AC@8C2> 2?5 2AA=:42E:@?D 92G6 ?@H 6I466565 a_[___ 24C6D[” pC>DEC@?8 D2:5 :? 2? 28 C@F?5E23=6 H:E9 #:492C5 u@C5J46[ u2C> $6CG:46 p86?4J &?56CD64C6E2CJ 7@C u2C> !C@5F4E:@? 2?5 r@?D6CG2E:@?]k^Am
kAmpC>DEC@?8 H2?ED E@ 7:?5 >@C6 7F?5:?8 7@C E96 AC@8C2> :? E96 7FEFC6] $@>6 e___ 24C6D H6C6 7F?565 :? a_ae]k^Am
kAm• #6A] u65@C492< D2:5[ “$64C6E2CJ z6??65J 925 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 962C 7:CDE92?5 23@FE E96 :??@G2E:G6 H@C< 92AA6?:?8 24C@DD }@CE9 s2<@E2[ 7C@> C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC2= AC24E:46D 2E q=24< {68 #2?49 E@ EC:32= 962=E942C6 AC:@C:E:6D 2?5 E96 492==6?86D 724:?8 @FC CFC2= 962=E942C6 AC@G:56CD]”k^Am
kAmr@?4=F5:?8 E96 G:D:E H:E9 z6??65J[ s@2? D2:5 :E H2D :>A@CE2?E E@ 92G6 9:> 96C6 :? }s E@ E2=< 23@FE E96 7@@5 AJC2>:5 2?5 H92E :E >62?D 7@C 2 962=E9J p>6C:42] x? 255:E:@?[ s@2? D2:5 96 2=D@ 2AAC64:2E65 E96 `d_ A6@A=6 4@>:?8 E@ E96 D@:= DF>>:E E@ E2=< 23@FE 9@H C686?6C2E:G6 28 42? 96=A C686?6C2E6 E96 D@:= 2?5 AC@5F46 962=E9J 7@@5 7@C 2 962=E9:6C ?2E:@?]k^Am
kAm“xE H2D :>A@CE2?E E@ 65F42E6 DE2E6 2?5 ?2E:@?2= A6@A=6 E92E 42>6 96C6 @? E96 :>A@CE2?46 @7 8C2DD=2?5D 2?5 E96? 2=D@ D@:= 962=E9 :? 8C2DD 2?5 6G6? :? 4C@A=2?5 2?5 E96? 9@H :E 6BF2E6D E@ 9F>2? 962=E9[” s@2? D2:5] s@2? 2?5 z6??65J G:D:E65 2E q=24< {68 #2?49 23@FE E96 8C2DD=2?5D] “p?5 @3G:@FD=J H:E9 $64C6E2CJ z6??65J[ 86EE:?8 E96 7@@5 AJC2>:5 7=:AA65 @G6C 2?5 >62ED 2E E96 E@A H96C6 :E 36=@?8D[ 2?5 x’G6 D2:5 :E 367@C6 \ E92E’D E96 3:886DE 562= :? E96 3667 :?5FDECJ :? >J =:76E:>6]”k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Sue Roesler
Reporter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today