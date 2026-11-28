Farming is hard work. Despite a person’s best intentions, things do not always go according to plan, whether that is due to a death in the family, a long-term illness or other health diagnosis.
kAm%H@ @C82?:K2E:@?D E92E 2C6 ECJ:?8 E@ =6DD6? E96 =@25 7@C E9@D6 724:?8 5:77:4F=E E:>6D 2C6 ~FC }6:893@C’D p4C6 2?5 u2C> #6D4F6]k^Am
kAm~FC }6:893@C’D p4C6 :D (@@57@C5 r@F?EJ u2C> qFC62F’D =@42= 4@>>F?:EJ 4@?EC24E “3J 72C>6CD[ 7@C 72C>6CD” 56D:8?65 E@ 4@??64E E9@D6 724:?8 92C5 E:>6D H:E9 C6D@FC46D 2?5 DFAA@CE]k^Am
kAmpFEF> y@?6D[ >2?286C 2E (@@57@C5 r@F?EJ u2C> qFC62F[ D2:5 2 72C>6C 62C=:6C E9:D J62C 925 2 32C? 7:C6] %96J C62=:K65 E96C6 H2D ?@E9:?8 :? E96:C 4@F?EJ E@ 96=A :? 42D6 @7 2? 6>6C86?4J H:E9 2 =:G6DE@4< EC2:=6C 2E `` A]>]k^Am
kAm“(6 H2?E E@ >2<6 DFC6 E92E H96? A6@A=6 2C6 :? ?665 E92E E96 7:CDE A6CD@? E96J E9:?< @7 42==:?8 7@C 96=A :D u2C> qFC62F[” D96 D2:5]k^Am