Cold fronts with fierce winds continue to complicate fall weed control, but studies are showing that fall applications are best to control early, emerging weeds like wild oats, kochia, lambsquarters and others in the spring.
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Sue Roesler
Reporter
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