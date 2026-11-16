Max and Katie Smith started Winter Kissed Farm, an unusual greenhouse-based farm that grows and delivers cold-hardy vegetables throughout the winter to community members in the region around Stevensville, Mont.
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Sue Roesler
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