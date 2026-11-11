LEHR, N.D. – Teagan Erbele, a junior at North Dakota State University (NDSU) pursuing an ag education degree and a former member of Napoleon FFA chapter, was recently selected from among 41 candidates to be one of six national officers during the National FFA Convention in Indianapolis.
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Sue Roesler
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