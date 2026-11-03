The top resource concern in North Dakota’s counties is salinity – that was identified by every Soil Conservation District (SCD) in the state.
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Sue Roesler
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