To understand the beef cattle sector, Kansas State University Ag Economist Glynn Tonsor said it is helpful to take a nuanced view and know that different industry and market moves are connected.
kAm(C:E:?8 :? 9:D “x? E96 r2EE=6 |2C<6ED” 4@=F>? 7@C E96 {:G6DE@4< |2C<6E:?8 x?7@C>2E:@? r6?E6C[ %@?D@C D2:5 3667 56>2?5 92D 8C@H? @G6C E:>6]k^Am
kAm“r@?DF>6C 3667 56>2?5 :D 4@C6 E@ AC@5F46C G:23:=:EJ 2?5 5C:G6D E96 F=E:>2E6 D:K6 @7 E96 &]$] :?5FDECJ[” 96 D2:5] “%96 C6E2:= p==\uC6D9 3667 56>2?5 :?56I D6E 2 C64@C5 :? a_ad[ 2?5 H@C< =65 3J sC] qC:2? r@776J 2EEC:3FE6D >@C6 @7 E96 a_ac\ad C6E2:= 3667 AC:46 :?4C62D6 E@ 4@?DF>6C 56>2?5 8C@HE9 E92? DFAA=J 492?86D]k^Am
kAm“uFCE96C[ @E96C C6D62C49 H:E9 4@==628F6D 7:?5D 2 `T :?4C62D6 :? C6E2:= 3667 56>2?5 =:7ED 765 42EE=6 AC:46D 23@FE `]dT 2?5 76656C 42EE=6 AC:46D 23@FE a]dT] $E2E65 D:>A=J[ E96 ?F>36C @7 3667 4@HD >2EE6CD[ 3FE 4@?DF>6C 56>2?5 7@C 3667 92D F?56CA:??65 DEC@?86C 42EE=6 AC:46D]”k^Am