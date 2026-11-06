Julie Belschner
Wisconsin’s winters are warming as are the entire country’s winters. Much of Wisconsin has seen the most extreme changes in average winter temperatures, of 4-6 degrees Fahrenheit or more. About 15 to 25 days have been warmer-than-average winter days.
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Julie Belschner writes on various agricultural issues; she is the managing editor for Agri-View based in Wisconsin.
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