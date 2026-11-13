kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m (9J :D DEC6?8E96?:?8 x@H2 2?5 A=246‑32D65 ?2E:@?2= 7@@5 DJDE6>D :>A@CE2?E[ 2?5 9@H :D E92E 5@?6nk^Am
kAmkDEC@?8m{p}tik^DEC@?8m $EC@?8 =@42= 2?5 C68:@?2= 7@@5 DJDE6>D :>AC@G6 64@?@>:4 C6D:=:6?46[ AC@5F46C AC@7:E23:=:EJ 2?5 4@>>F?:EJ G:E2=:EJ] x@H2’D =6256CD9:A :? 28C:4F=EFC6 >62?D :>AC@G6>6?ED 96C6 C:AA=6 24C@DD E96 ?2E:@?2= 7@@5 64@?@>J[ 2?5 >J C@=6 42CC:6D E92E >6DD286 7@CH2C5 E@ @E96C DE2E6D 2?5 =2?5 8C2?E F?:G6CD:E:6D[ 2D H6==]k^Am
kAm!=246‑32D65 7@@5 DJDE6>D >2EE6C 3642FD6 E96J 5:G6CD:7J >2C<6ED[ D9@CE6? DFAA=J 492:?D 2?5 96=A AC@5F46CD 42AEFC6 >@C6 G2=F6]k^Am
kAmkDEC@?8mxu%ik^DEC@?8m !C:@C E@ E9:D ;@3[ J@F H@C<65 7@C tIE6?D:@? :? 2?@E96C DE2E6] w@H H2D E92E 5:776C6?Enk^Am
kAmkDEC@?8m{p}tik^DEC@?8m q67@C6 ;@:?:?8 x@H2 $E2E6[ >J tIE6?D:@? H@C< 7@4FD65 @? 4@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E[ 6?EC6AC6?6FCD9:A 2?5 CFC2= 42A24:EJ 3F:=5:?8] x 96=A65 D>2== E@H?D DEC6?8E96? =6256CD9:A A:A6=:?6D 2?5 3FD:?6DD 64@DJDE6>D] x 2> 2 DF3;64E >2EE6C 6IA6CE :? 28C:E@FC:D>[ 4@F?EJ 72:CD[ 72C> @C 4@>>F?:EJ 6G6?ED 2?5 76DE:G2=D]k^Am