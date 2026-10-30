WING, N.D. – As the sun moved higher in the sky on an unseasonably warm October day, trucks pulling horse trailers with draft horses or hauling farm machines from the mid-1800s to the mid-1900s, along with vehicles filled with friends, neighbors and farm families, pulled into Larry and Judy Bergquist’s farmstead for a threshing event west of Wing.
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