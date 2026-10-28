kAm“%96 #686?6C2E:G6 !:=@E !C@8C2> 56=:G6CD 2 DEC62>=:?65[ @FE4@>6\32D65 4@?D6CG2E:@? >@56=—6>A@H6C:?8 AC@5F46CD E@ A=2? 2?5 :>A=6>6?E H9@=6\72C> C686?6C2E:G6 AC24E:46D E9C@F89 2 D:?8=6 2AA=:42E:@?[” D2:5 y2CG:D z6?6J[ }#r$ pDD:DE2?E $E2E6 r@?D6CG2E:@?:DE 7@C !C@8C2>D :? }@CE9 s2<@E2] “%96 :?:E:2E:G6 9:89=:89ED &$sp’D 4@>>:E>6?E E@ AFEE:?8 u2C>6CD u:CDE 3J 3F:=5:?8 2 962=E9:6C[ >@C6 C6D:=:6?E 7@@5 DJDE6>]”k^Am
kAm!C@5F46CD 42? 3F?5=6 >F=E:A=6 C686?6C2E:G6 AC24E:46D :?E@ @?6 2AA=:42E:@?[ DEC62>=:?:?8 E96 AC@46DD 2?5 :?4C62D:?8 7=6I:3:=:EJ 7@C @A6C2E:@?D] %96 AC@8C2> :D 56D:8?65 7@C 3@E9 368:??:?8 2?5 25G2?465 AC@5F46CD[ 6?DFC:?8 2G2:=23:=:EJ 7@C 2== 72C>6CD C625J E@ E2<6 E96 ?6IE DE6A :? C686?6C2E:G6 28C:4F=EFC6]k^Am
kAmkDEC@?8m~E96C u:D42= *62C a_af x>AC@G6>6?EDk^DEC@?8mk^Am
kAmu@C 7:D42= J62C a_af[ E96 AC@8C2> >2:?E2:?D H9@=6\72C> A=2??:?8 H9:=6 C65F4:?8 E96 32CC:6C E@ 6?ECJ 3J =@H6C:?8 E96 C6BF:C6>6?E @7 255C6DD:?8 $E2E6’D :56?E:7:65 4C:E:42= D@:= 2?5 H2E6C C6D@FC46 4@?46C? 7C@> `__T @7 E96 2AA=:42?E’D =2?5 E@ fdT 7@C E96 r@?D6CG2E:@? $E6H2C5D9:A !C@8C2>] %9:D :>AC@G6D 7=6I:3:=:EJ H:E9@FE D24C:7:4:?8 @FE4@>6D] %96 AC@8C2> AC6D6CG6D E96 4@C6 4@?D6CG2E:@? 8@2=D 2?5 @FE4@>6\32D65 2AAC@249 @7 E96 7:D42= a_ae A:=@E H9:=6 8:G:?8 AC@5F46CD 2?5 DE277 8C62E6C 7=6I:3:=:EJ :? 9@H @FE4@>6D 2C6 >62DFC65 2?5 249:6G65] %96 AC@8C2> 2=D@ AC@G:56D >F=E:A=6 >@?:E@C:?8 2?5 6G2=F2E:@? @AE:@?D E2:=@C65 E@ 4C@A=2?5[ 8C2K:?8 =2?5D[ 2?5 7@C6DECJ @A6C2E:@?D]k^Am