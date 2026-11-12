By Kylie Mockler of Centerville, S.D.
These past couple of weeks brought some fall weather that we aren’t typically used to.
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