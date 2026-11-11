Jason Maloney
For Agri-View
MANITOBA, Canada – Some travel to distant lands to visit holy sites. Often the most important are marked with huge cathedrals, temples or mosques. It’s common in many cultures to erect monuments in places of worship. But some of the oldest holy sites are easy to miss, especially those closest to where we live.
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