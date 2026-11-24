Julie Belschner
A new Hall of Fame inductee is well-known to Agri-View readers. Chris Hardie will be inducted in 2027 into the Wisconsin NewsMedia Association Hall of Fame. The honor recognizes careers marked by excellence, innovation, leadership and a lasting commitment to Wisconsin communities.
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Julie Belschner writes on various agricultural issues; she is the managing editor for Agri-View based in Wisconsin.
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