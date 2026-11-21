Jerry Davis
For Agri-View
Wisconsin’s nine-day gun-deer season opens today, Nov. 21. Many participants in the week-plus event will not have a license or own a gun. But in 2025 there were 550,611 who did and they registered 182,084 deer during that season. Of those, 86,068 were bucks and 96,016 were antlerless animals.
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