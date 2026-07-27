Over the past two weeks, we’ve continued to be incredibly dry.
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Noah Seberger and his family replaced 20 wheels on their V-rake. It will help make raking operations more efficient, which is especially important when dry weather has limited hay growth.
Submitted photo by Noah Seberger
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