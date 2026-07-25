Warm and inconsistent weather patterns are leading to increased pest pressure for farmers in the Midwest.
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