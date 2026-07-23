While every growing season has its own variety, over a century of weather data helps portray what an average growing season looks like in different areas.
kAm%C6?E u@C5 H@C<D 2D E96 x==:?@:D DE2E6 4=:>2E@=@8:DE[ 2?5 96 C676CD E@ :E 2D “E96 F?:4@C? @7 2 ?@C>2= 8C@H:?8 D62D@?]”k^Am
kAmqFE 96 2?5 @E96C DE2E6 4=:>2E@=@8:DED D2J E96 =@?8\E6C> 2G6C286D 7@C E6>A6C2EFC6 2?5 AC64:A:E2E:@? AC@G:56 FD67F= 4@?E6IE 2?5 42? 96=A 72C>6CD <?@H H92E :D EJA:42= 7@C 5:776C6?E E:>6D @7 E96 J62C]k^Am
kAmkDEC@?8m|:DD@FC:k^DEC@?8mk^Am
kAm&?:G6CD:EJ @7 |:DD@FC: $E2E6 r=:>2E@=@8:DE +24< {62D@C D2:5 E96 DE2E6’D H62E96C 52E2 8@6D 324< :?E@ E96 `g__D]k^Am
kAm“(6 92G6 DE2E6H:56 4=:>2E6 52E2 8@:?8 324< E@ `ghd :? |:DD@FC:[” 96 D2:5]k^Am
kAmp?5 E9@D6 `b_\A=FD J62CD @7 52E2 4@?E:?F6 E@ D9@H >@DE @7 E96 DE2E6’D AC64:A:E2E:@? 72==D 5FC:?8 E96 8C@H:?8 D62D@?]k^Am
kAmw6 FD6D 2? pAC:= E@ ~4E@36C C2?86 W36EH66? E96 =2DE 7C@DE 2?5 7:CDE 7C@DEX 7@C E96 8C@H:?8 D62D@? H62E96C] %96 DE2E6 2G6C286 8C@H:?8 D62D@? 36EH66? E9@D6 7C@DE 52E6D :D 23@FE a__ 52JD[ {62D@C D2:5[ 2=E9@F89 E92E C:D6D E@ aad 52JD :? D@FE962DE |:DD@FC: 2?5 72==D E@ `fd 52JD :? ?@CE96C? |:DD@FC:]k^Am
kAm{62D@C D2:5 |:DD@FC: 2G6C286D c_]d :?496D @7 C2:?72== 2??F2==J[ 2?5 ag :?496D @7 E92E :D 5FC:?8 E96 8C@H:?8 D62D@?]k^Am
kAmw6 D2:5 E96 q@@E966= 2C62 :? D@FE962DE |:DD@FC: :D 2 =:EE=6 3:E H6EE6C 7@C E96 7F== J62C[ 2?5 ?@CE96C? |:DD@FC: 42? 36 5C:6C[ 3FE E96D6 5:776C6?46D 2C6 >@DE=J D66? 5FC:?8 E96 H:?E6C]k^Am
kAm“~FC 5C:6DE 8C@H:?8 D62D@? @? C64@C5 H2D `c]` :?496D :? `h_`[” {62D@C D2:5] “%96 H6EE6DE 8C@H:?8 D62D@?[ :? `hhb[ H2D ca :?496D[ D@ `c :?496D @G6C WE96 2G6C286X]”k^Am
kAmu@C E6>A6C2EFC6[ E96 DE2?52C5 A2EE6C? :D H2C>:?8 7C@> pAC:= E@ yF=J[ |:DD@FC:’D 9@EE6DE >@?E9[ E96? 8C25F2= 4@@=:?8 E@ ~4E@36C]k^Am
kAmu@C >:5\yF=J[ |:DD@FC: 2G6C286D 2 9:89 E6>A6C2EFC6 @7 gh 568C66D 2?5 2 =@H @7 ee 568C66D] ~7 4@FCD6[ E9@D6 G2CJ 7C@> E96 ?@CE9 E@ E96 D@FE9[ H:E9 E96 A2CE @7 |:DD@FC: 2E E96 x@H2 =:?6 D66:?8 2 >:5\yF=J 2G6C286 9:89 @7 gf 568C66D 2?5 E96 q@@E966= D66:?8 2? 2G6C286 9:89 @7 ha]k^Am
kAmr@>A2C65 E@ AC64:A:E2E:@?[ E6>A6C2EFC6D 5@ ?@E D66 2D >F49 G2C:2E:@?[ {62D@C D2:5] w6 D2:5 2 >2;@C D9:7E 7C@> ?@C>2= >:89E 36 b 568C66D 23@G6 @C 36=@H E96 2G6C286] qFE D@>6 >2;@C H2C> J62CD DE2?5 @FE]k^Am
kAm“~FC E9C66 H2C>6DE 8C@H:?8 D62D@?D H6C6 `hbc[ `hbe 2?5 `hdc[” {62D@C D2:5]k^Am
kAmw6 D2:5 E9@D6 7:CDE EH@ J62CD 42>6 2D A2CE @7 2 >F=E:\J62C 5C@F89E E92E 4@?EC:3FE65 E@ E96 sFDE q@H=]k^Am
kAm{62D@C D2:5 D@>6 @E96C 6IEC6>6D DE2?5 @FE[ DF49 2D a__g 36:?8 E96 7@FCE9\H6EE6DE 8C@H:?8 D62D@? 7@==@H65 3J E96 D64@?5\H6EE6DE 8C@H:?8 D62D@? :? a__h]k^Am
kAm%96 3:886DE 5C@F89E :? C646?E >6>@CJ[ a_`a[ H2D E96 D6G6?E9\5C:6DE 8C@H:?8 D62D@?]k^Am
kAmw2G:?8 D@ >2?J J62CD @7 H62E96C 52E2 7@C E96 DE2E6 :D G2=F23=6[ {62D@C D2:5]k^Am
kAm“xE 2==@HD FD E@ A=246 E9:?8D :? 4@?E6IE H:E9 4@?7:56?46[” 96 D2:5]k^Am
kAmw6 D2:5 E9:D =@?8\E6C> 52E2 2=D@ D9@HD EC6?5D 2?5 492?86D]k^Am
kAm{62D@C D2:5 |:DD@FC:’D 2G6C286 E6>A6C2EFC6D 92G6 366? 2 C@==6C 4@2DE6C]k^Am
kAm“%96 `hb_D 2?5 ’d_D H6C6 6IEC6>6=J H2C>[” 96 D2:5] “%96 `he_D E@ E96 `hg_D H6C6 <:?5 @7 2 4@@= A6C:@5[ 2?5 ?@H E96 `hh_D E@ ?@H 92G6 366? 324< :? 2?@E96C H2C> A6C:@5]”k^Am
kAmw6 D2:5 E96C6 :D D@>6 ?F2?46 E@ 492?86D :? 2G6C286 E6>A6C2EFC6D @G6C E:>6]k^Am
People are also reading…
- Will new cash crop tighten cinch of Corn Belt?
- Kuntz family farm celebrates 100 years
- Tractor Wars documentary covers big shifts in ag
- Building better cows
- Not the kind of ride or die I had in mind
- First relay crop provides learning experience
- Agronomists advise farmers on seasonal threats
- Cracks in soil impact evaporation
- Father-daughter duo turns milkweed into multi-faceted enterprise
- Four generations, one furrow
- Native warm-season grasses provide forage
- Heroes learn farm rescue
- Little reaction in durum market to USDA reports
- Filling the gap: Growers identify high-performing summer forages in the Nebraska Sandhills
- National Cattlemen set to work in Colorado
kAm“~FC DF>>6CE:>6 2?5 72== E6>A6C2EFC6D 2C6 DE2J:?8 E96 D2>6 @C 24EF2==J 4@@=:?8 2 =:EE=6[ 3FE 2 =@E @7 E96 H2C>:?8 :D 4@>:?8 H:E9 @FC @G6C?:89E =@HD @C H:E9 @FC H:?E6C E6>A6C2EFC6D[” {62D@C D2:5]k^Am
kAmw6 D2:5 |:DD@FC: 92D 2=D@ 366? D66:?8 2 H6EE6C EC6?5 @G6C E96 =2DE b_ J62CD]k^Am
kAmkDEC@?8mx==:?@:Dk^DEC@?8mk^Am
kAmu@C5[ E96 x==:?@:D 4=:>2E@=@8:DE[ D2:5 2? 62DE\H6DE 2=:8?65 DE2E6 =:<6 x@H2 D66D 3:886C 8C25:6?ED @? AC64:A:E2E:@? E92? @? E6>A6C2EFC6] qFE x==:?@:D[ H9:49 DEC6E496D 2 =@?8 H2J ?@CE9 E@ D@FE9[ D66D >@C6 G2C:6EJ :? E6>A6C2EFC6 2?5 6G6? E96 =6?8E9 @7 E96 8C@H:?8 D62D@?]k^Am
kAm“x7 H6 E2<6 E96 2G6C286 8C@H:?8 D62D@?[ E92E DE2CED EH@ E@ E9C66 H66<D 62C=:6C :? D@FE96C? x==:?@:D[” 96 D2:5]k^Am
kAmu@C5 D2:5 96 =@@<D 2E 2 |2J E9C@F89 $6AE6>36C H:?5@H 7@C x==:?@:D’ 8C@H:?8 D62D@? 52E2]k^Am
kAm“(6 E6?5 E@ D66 E96 9:896DE E6>A6C2EFC6D 2C@F?5 E96 7:CDE @C D64@?5 H66< @7 yF=J 367@C6 H6 564=:?6[” 96 D2:5]k^Am
kAm%JA:42==J[ 6G6? 5FC:?8 E96 DF>>6C[ E96 2G6C286 E6>A6C2EFC6D 7@C E96 52J :? D@FE96C? x==:?@:D 2C6 :? E96 >:5\f_D[ H:E9 4@@=6C 2G6C286D :? E96 46?EC2= 2?5 ?@CE96C? A2CED @7 E96 DE2E6]k^Am
kAm“w2G:?8 E9@D6 2G6C286 E6>A6C2EFC6D :? E96 DF3\fd 568C66D[ 2=@?8 H:E9 AC64:A:E2E:@?[ E92E FDF2==J :D 2 8@@5 C64:A6 7@C 2 8@@5 4C@A[” 96 D2:5]k^Am
kAmx7 E96 2G6C286 :D 23@G6 fd[ :E =:<6=J >62?D E96 ?:89EE:>6 =@HD 2C6 DE2J:?8 72:C=J H2C>[ DEC6DD:?8 4C@AD]k^Am
kAmu@C AC64:A:E2E:@?[ u@C5 D2:5 E96 EJA:42= A2EE6C? :D H6E 4@?5:E:@?D E92E 2C6 >@C6 H:56DAC625 :? |2J 2?5 yF?6[ 5C:6C :? yF=J 3FE H:E9 2 =@E @7 G2C:23:=:EJ[ 2?5 E96? E96 5C:6DE H62E96C :? pF8FDE 2?5 $6AE6>36C]k^Am
kAmu@C5 D2:5 E96 =@?8\E6C> DE2E6H:56 2G6C286 C2:?72== 36EH66? |2J 2?5 $6AE6>36C :D 23@FE `h :?496D[ H:E9 >@DE “?@C>2=” J62CD 72==:?8 36EH66? `d 2?5 a_ :?496D 7@C E9@D6 >@?E9D] w6 D2:5 D@FE96C? x==:?@:D :D H6EE6C @G6C2== E92? ?@CE96C? x==:?@:D[ 3FE E92E 5:776C6?46 :D >@C6 :? E96 H:?E6C >@?E9D]k^Am
kAm%96 DE2E6 2G6C286D be E@ c_ :?496D 7@C E96 J62C[ H:E9 D@FE96C? x==:?@:D D66:?8 ce E@ cf :?496D[ 2?5 E96 s:7E=6DD C68:@? :? E96 ?@CE96C? A2CE @7 E96 DE2E6 C646:G:?8 bc E@ bd :?496D @7 AC64:A:E2E:@? 2??F2==J]k^Am
kAm{2DE J62C[ A2CED @7 46?EC2= x==:?@:D C646:G65 =6DD E92? `_ :?496D @7 8C@H:?8 D62D@? C2:?[ 2?5 E96 6A:4 7=@@5 J62C @7 `hhb D2H ah :?496D @7 8C@H:?8 D62D@? C2:?[ u@C5 D2:5]k^Am
kAm“xE 42? 36 2 9F86 C2?86 2D 72C 2D E96 8C@H:?8 D62D@? WAC64:A:E2E:@?X :D 4@?46C?65[” 96 D2:5]k^Am
kAm$@>6 @E96C C646?E H6E J62CD :?4=F56 ae :?496D :? E96 a_`d 2?5 a__g 8C@H:?8 D62D@?D 2?5 ad :?496D :? a_`h]k^Am
kAm%96 5C:6DE 8C@H:?8 D62D@? @? C64@C5 7@C E96 x==:?@:D DE2E6H:56 2G6C286 :D `_ :?496D :? `hgg] u@C5 D2:5 E96C6 H6C6 2=D@ D@>6 G6CJ 5CJ J62CD :? E96 ’b_D[ 2?5 a__d 2?5 a_`a H6C6 C646?E 5CJ J62CD]k^Am
kAm%96 EC6?5 D:?46 `hh_ 92D 366? H2C>6C E6>A6C2EFC6D 2?5 >@C6 AC64:A:E2E:@?]k^Am
kAm“$:I @FE @7 E96 `_ H6EE6DE 8C@H:?8 D62D@?D 92G6 92AA6?65 D:?46 `hh_[” u@C5 D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8mx@H2k^DEC@?8mk^Am
kAmx@H2 D66D D:>:=2C 8C@H:?8 D62D@? 4@?5:E:@?D 24C@DD E96 DE2E6[ H:E9 D=:89E=J H2C>6C E6>A6C2EFC6D 2?5 2 =@?86C 8C@H:?8 D62D@? E@ E96 D@FE9] #2:?72== 8C25F2==J :?4C62D6D 7C@> E96 H6DE E@ E96 62DE]k^Am
kAmyF=J :D E96 9@EE6DE >@?E9 2?5 42? :>A24E 4C@AD[ :? A2CE:4F=2C :7 E96 ?:89EE:>6 E6>A6C2EFC6D DE2J E@@ 9:89] p44@C5:?8 E@ E96 x@H2 s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6’D r=:>2E@=@8J qFC62F[ :? yF=J x@H2 92D 2 DE2E6H:56 2G6C286 E6>A6C2EFC6 @7 fb]c 568C66D]k^Am
kAm(9:=6 E96 DE2E6 5@6D D66 E6>A6C2EFC6 G2C:2E:@?[ E96 AC64:A:E2E:@? G2C:2E:@? 42? 36 >@C6 6IEC6>6[ H:E9 2 H:56 C2?86 36EH66? 5C@F89E J62CD 2?5 H6E J62CD] x@H2 2G6C286D 23@FE bb]d :?496D @7 AC64:A:E2E:@? 7@C E96 J62C[ H:E9 23@FE ac E@ ae :?496D 72==:?8 5FC:?8 E96 8C@H:?8 D62D@?]k^Am
kAm%96 62C=J 8C@H:?8 D62D@? >@?E9D 2C6 86?6C2==J H6E[ 3FE E96 >:55=6 A2CE @7 E96 D62D@? 42? D66 2 =@E @7 G2C:6EJ] u@C 6I2>A=6[ x@H2 2G6C286D 2 =:EE=6 @G6C c :?496D @7 C2:? :? yF=J[ 3FE :? yF=J =2DE J62C E96 DE2E6 D2H 2? 2G6C286 @7 h]a :?496D @7 C2:?]k^Am
kAm%9:D J62C[ 27E6C 2 DAC:?8 H:E9 2 =@E @7 G2C:6EJ[ yF?6 H2D 72:C=J EJA:42=]k^Am
kAm“%6>A6C2EFC6D 2G6C2865 f_]b 568C66D W:? yF?6X[ @C _]c_ 568C66 23@G6 ?@C>2=[ H9:=6 AC64:A:E2E:@? E@E2=65 d]aa :?496D[ @C _]_c :?49 36=@H ?@C>2=[” x@H2 $E2E6 r=:>2E@=@8:DE yFDE:? v=:D2? HC@E6 :? 9:D >@?E9=J FA52E6]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Benjamin Herrold
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today