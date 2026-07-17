Like two peas in a pod, corn and soybeans have become the common crop rotation for growers in eastern Nebraska, but researchers with Nebraska Extension are ascertaining whether a third crop—yellow field peas—has the agronomic viability and economic stimulus to be integrated into this dual cropping system.
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Reporter Kristen Sindelar has loved agriculture her entire life, coming from a diversified farm with three generations working side-by-side in northeastern Nebraska. Reach her at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
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