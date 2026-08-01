Jerry Davis
For Agri-View
Sweet corn and field corn can be our clues of a long list of outdoor events on the horizon. Field corn is full of surprises, with ears and tassels concealing what they are until pollen begins drifting about – even before ragweed releases its culprits, which are something to sneeze about.
kAm%96 EF7ED @7 D:=< 2C6 3@FBF6ED @7 E9@FD2?5D @7 DE:8>2 6?5D @7 56G6=@A:?8 7CF:ED] p?J 7CF:E[ ?FE[ 36CCJ @C @E96C D665 4@G6C:?8 >FDE 7:CDE 42E49 A@==6? E@ :?:E:2E6 76CE:=:K2E:@? – 2D :E 5:5 >@?E9D 28@ :? H2=?FED[ 2AA=6D[ 3=24<36CC:6D[ 8:?D6?8 2?5 |2J2AA=6D]k^Am
kAm%96 C646?E 2?5 @?8@:?8 962E DA6==D H6C6 >@C6 E92? 6?@F89 E@ 42FD6 D@>6 56=:42E6 A@==6? 2?5 76CE:=:K2E:@? DECF4EFC6D E@ >2=7F?4E:@?] v2C56?\362? 7=@H6CD 23@CE65 2?5 E96C6 H:== 36 >:DD:?8 <6C?6=D @? 4@C? 4@3D @7 3@E9 DH66E 2?5 7:6=5 4@C?] p =24< @7 >@:DEFC6 42? 2?5 5:5 2=D@ 5@ 52>286 E@ E92E :>A@CE2?E AC@46DD]k^Am
kAm%9@D6 A=2?ED E92E >2?2865 E@ DFCA2DD E96 H62E96C 6G6?ED 5FC:?8 C6AC@5F4E:@? 2C6 ?@E ?646DD2C:=J 9@>6\7C66] p ?F>36C @7 @2<D 2C6 D9655:?8 =62G6D E@ 4@?D6CG6 >@:DEFC6 D@ E96C6 :D 6?@F89 E@ D2G6 E96 7CF:E – 2E E96 6IA6?D6 @7 C65F4:?8 E96 2>@F?E @7 H@@5 7@C>65] xE H:== D9@H J62CD =2E6C :? 2 ?2CC@H 8C@HE9 C:?8 7@C a_ae @C 6G6? E96 7@==@H:?8 J62C]k^Am