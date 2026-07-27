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Dave Ollila's sheep graze a pasture east of Newell, S.D., in early June. Using GPS collars, he can implement targeted grazing to help control weeds.
Tri-State Neighbor photo by Janelle Atyeo
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