On the final day of Dakotafest in Mitchell, one of five finalists will be named the Dakotafest Woman Farmer/Rancher of the Year.
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