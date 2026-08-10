kAmtDE23=:D965 :? `hh`[ 2H2C5 46=63C2E6D @FEDE2?5:?8 =2?5 DE6H2C5D :? E96 42EE=6 :?5FDECJ] %96 ?2E:@?2= H:??6C[ H9:49 H:== 36 D6=64E65 7C@> D6G6? C68:@?2= H:??6CD[ H:== 36 2??@F?465 5FC:?8 r2EE=6r@? a_af :? }2D9G:==6[ %6??6DD66[ :? u63CF2CJ a_af]k^Am
kAm%96 a_ae t?G:C@?>6?E2= $E6H2C5D9:A pH2C5 !C@8C2> #68:@?2= H:??6CD 2C6ik^Am
kF=mk=:m#68:@? xi {q !@CE6FD u2C>D[ r@D9@4E@?[ ~9:@k^=:mk=:m#68:@? xxi s@?2=5D@? u2C>D^sU2>Ajs |62ED[ r6=:?2[ %6??6DD66k^=:mk=:m#68:@? xxxi u6:<6>2 u2C>D[ x?4][ {FG6C?6[ |:??6D@E2k^=:mk=:m#68:@? x'i q=@@5J qF4<6ED r2EE=6 r@>A2?J[ u2=7FCC:2D[ %6I2Dk^=:mk=:m#68:@? 'i ' q@I {2?5 2?5 {:G6DE@4<[ yF?EFC2[ ~C68@?k^=:mk=:m#68:@? 'xi |F??D u=J:?8 | #2?49[ $?@HG:==6[ &E29k^=:mk=:m#68:@? 'xxi $E@>ACF5 p?8FD #2?49[ |F5 qFEE6[ $@FE9 s2<@E2k^=:mk^F=m
kAm“%96D6 2H2C5 C64:A:6?ED F?56CE2<6 DE6H2C5D9:A 677@CED F?:BF6 E@ E96:C 6?G:C@?>6?E[ =2?5D42A6 2?5 C6D@FC46D[ 2?5 E96J D92C6 E96:C =62C?:?8D H:E9 76==@H AC@5F46CD[” }rqp !C6D:56?E v6?6 r@A6?92G6C D2:5] “%96:C 565:42E:@? E@ 4@?D6CG:?8 ?2EFC2= C6D@FC46D :D 6?DFC:?8 2 3C:89E 7FEFC6 7@C E96 ?6IE 86?6C2E:@?]”k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!