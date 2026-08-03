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Bree Vanosdall holds her blue ombre star blanket that won reserve champion knitting and crochet at the Wayne County Fair.
Submitted photo
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