Bloomberg said, “Wheat rose after weekend strikes between Russia and Ukraine made any deal to restart exports from the two major producers increasingly unlikely.
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