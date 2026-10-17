kAmp=D@[ E96 =:DE @7 76CE:=:K6CD[ A6DE:4:56D 2?5 496>:42=D 72C>6CD FD6 42? 36 =@?8 2?5 :D 2=H2JD 492?8:?8] x? 255:E:@? E@ 4@>>6C4:2= 76CE:=:K6CD[ D@>6 72C>6CD 2AA=J >2?FC6 E@ 7:6=5D]k^Am
kAm“%96 x@H2 r2?46C #68:DECJ :D 2 DFCG6:==2?46 @A6C2E:@?[ >62?:?8 E92E H6 2C6 492C865 H:E9 4@==64E:?8 9F?5C65D @7 G2C:23=6D 7@C 6G6CJ 42D6 @7 42?46C 5:28?@D65 2>@?8 x@H2?D[ H9:49 DA2? :? E:>6 7C@> E96 52E6 @7 E96:C 5:28?@D:D E9C@F89 E96 6?5 @7 E96:C =:76[” r92C=E@? D2:5]k^Am
kAm$96 D2:5 E96 42?46C C68:DECJ’D DE277 >@DE=J :?4=F56D ?FCD6D 2?5 962=E9 C64@C5D E649?:4:2?D <?@H? 2D @?4@=@8J 52E2 DA64:2=:DED H9@ 4@==64E 2?5 2F5:E E96 52E2]k^Am
kAmr92C=E@? D2:5 =:<6 @E96C 42?46C C68:DEC:6D[ E96 x@H2 r2?46C #68:DECJ 5@6D ?@E 92G6 AF3=:4 962=E9 2FE9@C:EJ[ 2?5 :E 5@6D ?@E 92G6 7F?5:?8 E@ 4@==64E 52E2 @? 42?46C C:D< 724E@CD] w@H6G6C[ E96 C68:DECJ >2<6D :ED 52E2 2G2:=23=6 E@ C6D62C496CD DEF5J:?8 =@?8\E6C> 42FD6D @7 42?46C]k^Am