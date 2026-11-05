Doyle Rice and Dinah Voyles Pulver
USA Network via Reuters
The polar vortex is doing something extraordinary. Something unusual is happening in the skies above the Arctic, but will it have any impact on our weather here in the United States?
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