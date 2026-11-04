University of Tennessee Ag Economist Andrew Griffith said beef cutout prices have struggled recently, and pork values have as well.
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