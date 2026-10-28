Analysts expected an increase in feedlot inventory in the latest USDA report, but instead inventory was down. The Livestock Marketing Information Center said the inventory decline was nearly half a percent.
kAm“%96 &$sp\}2E:@?2= p8C:4F=EFC2= $E2E:DE:4D $6CG:46 C6A@CE65 r2EE=6 @? u665 2D @7 ~4E] ` E@ 36 5@H? ce[___ 9625 W_]cTX E@ ``]bfa >:==:@? 9625[” E96 >2C<6E:?8 46?E6C D2:5] “%9:D H2D E96 @AA@D:E6 5:C64E:@? @7 2G6C286 AC6\C6A@CE 6IA64E2E:@?D[ H9:49 H6C6 6IA64E:?8 2 _]aT :?4C62D6 7C@> =2DE J62C]”k^Am
kAm%9:D 564=:?6 >2C<65 2 492?86 7C@> E96 C646?E EC6?5 @7 D=:89E=J 9:896C J62C\@G6C\J62C :?G6?E@C:6D]k^Am
kAm“%96 =2DE E:>6 42EE=6 @? 7665 H6C6 36=@H 2 J62C 28@ H2D pAC:= a_ae[” E96 {:G6DE@4< |2C<6E:?8 x?7@C>2E:@? r6?E6C D2:5] “|2C<6E:?8D 7@C E96 >@?E9 @7 $6AE6>36C H6C6 C6A@CE65 2E `]dac >:==:@? 9625[ 5@H? `_g[___ 9625 We]eTX 7C@> =2DE J62C[ H9:49 H2D D=:89E=J 36EE6C E92? 2G6C286 AC6\C6A@CE 6IA64E2E:@?D @7 2 f]bT 564=:?6]”k^Am