kAm“x H:== 4@?E:?F6 E@ 25G@42E6 7@C :>AC@G:?8 CFC2= :?7C2DECF4EFC6[ 6IA2?5:?8 3C@2532?5 2446DD[ 2?5 :?4C62D:?8 2446DD E@ 962=E942C6[” D96 D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8m$64C6E2CJ @7 p8k^DEC@?8mk^Am
kAms6>@4C2E r9C:D y@?6D[ 2 C6D62C49 D4:6?E:DE H9@ C6E:C65 7C@> E96 &?:G6CD:EJ @7 x@H2 x?DE:EFE6 @7 wJ5C2F=:4 #6D62C49 :? a_ab[ 92D 7@4FD65 9:D 42>A2:8? 7@C x@H2 p8C:4F=EFC6 $64C6E2CJ @? H2E6C BF2=:EJ :DDF6D]k^Am
kAm#6AF3=:42? |:<6 }2:8 :D D66<:?8 9:D E9:C5 E6C> 2D D64C6E2CJ]k^Am
kAmy@?6D E@=5 z@@?D H:E9 E96 x@H2 r2A:E2= s:DA2E49 96 G:6HD 9:D CF? 7@C E96 @77:46 2D 2 “C676C6?5F> @? E96 4@?5:E:@? @7 x@H2’D H2E6C]”k^Am
kAm}2:8 D2:5 96 28C66D H:E9 y@?6D E92E x@H2 ?665D E@ :>AC@G6 E96 BF2=:EJ @7 :ED H2E6C]k^Am