kAm%@ C642A[ x =62C?65 E92E H96? :E 4@>6D E@ >62E[ 72C>6CD 2?5 C2?496CD W2E =62DE E9:D @?6X 2C6 4962A[ 9F>3=6 2?5 DA@:=65] %92E’D AC@323=J ?@E 2 8C@F?53C62<:?8 5:D4@G6CJ] *@F 42? 42== >6 r2AE2:? ~3G:@FD :7 J@F H2?E E@[ 3FE x E9:?< :E :D D@>6E9:?8 H6 D9@F=5 2== F?56CDE2?5 2?5 2E =62DE 6>3C246]k^Am
kAm(6 2C6 4962A[ @? E92E x C62==J 5@ ?@E ?665 E@ D2J >@C6] |2J36 7CF82= :D 2 36EE6C H@C5[ E9@F89 x C62==J 5@?’E E9:?< E92E :D :E] x ;FDE E9:?< H6 5@ ?@E 86?F:?6=J 2AAC64:2E6 E96 G2=F6 @7 H92E H6 C2:D6 @C D66 E96 G2=F6 2D E96 C6DE @7 E96 4@?DF>6C 4C@H5 D66D :E]k^Am
kAm(6 2C6 DA@:=65 3J 92G:?8 2 4@?DE2?E DFAA=J @7 G6CJ 9:89\BF2=:EJ >62E :? @FC 7C66K6CD] (6 F?56CDE2?5 9@H E@ 92G6 :E AC@46DD65 2?5 H6 2C6 =F4<J E@ 92G6 8C62E A=246D E@ 5@ E92E H:E9 @FC =@42= =@4<6CD] %96J <?@H 9@H E@ 4FE :E 2?5 AC@46DD :E E@ 3C:?8 @FE E96 36DE]k^Am