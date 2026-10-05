By Macy DeBuhr, Auburn FFA Chapter reporter
The Auburn FFA Chapter is located in southeastern Nebraska and has around 60 members. Our chapter includes students from many different backgrounds, including students who live and work on farms as well as students who live in town.
kAm~FC 25G:D@C[ qC@@<6 $E:68[ 4@?E:?F6D E@ 96=A 8C@H 2?5 :>AC@G6 @FC uup 492AE6C 2?5 AC@G:56 ?6H @AA@CEF?:E:6D 7@C @FC >6>36CD] %9:D J62C[ H6 92G6 2=D@ H6=4@>65 |D] zFCA86H6:E 2D 2 DEF56?E E62496C] $96 92D 3C@F89E >2?J ?6H :562D 2?5 =@ED @7 6?6C8J E@ @FC 28C:4F=EFC6 AC@8C2> 2?5 uup 492AE6C]k^Am
Holding an alligator was part of the fun at the Nebraska State Fair FFA Day for middle school Auburn FFA members.
Submitted photo
kAm%96 7:CDE D:I H66<D @7 E96 a_ae–a_af D49@@= J62C 92G6 2=C625J 366? 7:==65 H:E9 24E:G:E:6D 2?5 =62C?:?8 @AA@CEF?:E:6D] ~FC 492AE6C 24EF2==J 8@E 2? 62C=J DE2CE 5FC:?8 E96 DF>>6C] pE E96 }6>292 r@F?EJ u2:C[ @FC @77:46C E62> D6E FA 2 5F?< E2?< 2D 2 7F?5C2:D6C] ~77:46CD 2?5 A2C6?ED G@=F?E66C65 E@ D:E :? E96 5F?< E2?< H9:=6 7C:6?5D[ 72>:=J >6>36CD 2?5 4@>>F?:EJ >6>36CD 925 E96 492?46 E@ 5F?< E96>] xE H2D 2 7F? H2J E@ C2:D6 >@?6J H9:=6 2=D@ DA6?5:?8 E:>6 E@86E96C 2D 2 492AE6C]k^Am