kAm|@DE 92G6 7:?:D965 4@>3:?:?8 D@J362?D[ H:E9 E96 D@J362?D J:6=5:?8 2G6C286 E@ 36=@H 2G6C286]k^Am
kAm“|@DE @7 E96 D@J362?D H6C6 D9@CE 2?5 5:5?’E J:6=5 2D >F49 2D :? A2DE J62CD[” q:?2 D2:5]k^Am
kAmu@C E96 >@DE A2CE[ r2DD r@F?EJ 4@C? 92D EFC?65 8@=56? 6I46AE 7@C 2? 2C62 ?@CE9 @7 u2C8@[ H9:49 :D :? 6IEC6>6 5C@F89E]k^Am
kAm“w2CG6DE :D 567:?:E6=J 2 =@E 62C=:6C E9:D J62C E92? :E 92D 366? :? E96 A2DE[ 3FE E96C6 :D 2 A@4<6E ?@CE9 @7 u2C8@ E92E 92D 366? G6CJ 5CJ[ 2?5 E96 4@C? E96C6 :D DE:== 8C66?[” D96 D2:5]k^Am
kAmx? E92E A@4<6E ?@CE9 @7 u2C8@[ 4@C? 2E E96 368:??:?8 @7 pF8FDE H2D 2=C625J DE2CE:?8 E@ 3C@H? FA 2D E96J 925?’E C646:G65 >F49 C2:? 2== 8C@H:?8 D62D@?] q:?2 D2:5 D@>6 @7 E9@D6 AC@5F46CD 92G6 :CC:82E:@?[ 3FE E96 >2;@C:EJ 5@ ?@E] |2?J =@DE A:G@ED 5FC:?8 2 E@C?25@ :? yF?6 a_ad]k^Am