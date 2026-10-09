Bloomberg said, “Corn plunged by the most in three years after the US Department of Agriculture raised its outlook for yield and production of the top American crop, when most analysts expected a cut.
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