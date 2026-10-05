Josh Strine
Purdue University
As harvest begins across the Eastern Corn Belt, we turn our focus to the 2026-2027 marketing year. This year’s crop is just starting to come off but the September basis update can offer insight into where regional strength may persist through the rest of the year.
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