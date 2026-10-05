MOTT, N.D. – In spite of drought this summer, some farmers in southwestern North Dakota are planning to harvest a nice-yielding dryland corn crop that will go to the Gevo ND ethanol plant – low carbon corn that was strip-till planted with very little actual nitrogen.
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Sue Roesler
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