“Corn futures are trading lower as the market continues to grapple with expectations for ample supplies. December corn is 1 3/4 cents lower at $4.76 1/4, while March corn is 2 cents lower at $4.89,” Matthew Lucas of Total Farm Marketing said.
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