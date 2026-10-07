Ag United for South Dakota is pleased to announce Kelly Brandlee as its new executive director. Brandlee brings experience in agricultural communications, community engagement and producer outreach, along with firsthand experience as a South Dakota farmer and agricultural business owner.
kAmqC2?5=66 DF44665D tI64FE:G6 s:C64E@C s@? }@CE@?[ H9@ C6E:C65 E9:D 72==] }@CE@? 96=A65 8F:56 E96 @C82?:K2E:@?VD 677@CED E@ DFAA@CE 72C> 2?5 C2?49 72>:=:6D[ DEC6?8E96? C6=2E:@?D9:AD H:E9:? E96 28C:4F=EFC2= 4@>>F?:EJ 2?5 4@??64E 28C:4F=EFC6 H:E9 $@FE9 s2<@E2?D]k^Am
kAmp8 &?:E65 7@C $@FE9 s2<@E2 H2D 6DE23=:D965 E@ AC@>@E6 2?5 25G2?46 72C> 2?5 C2?49 72>:=:6D 2?5 CFC2= 4@>>F?:E:6D :? E96 DE2E6] %96 @C82?:K2E:@? 3C:?8D E@86E96C 28C:4F=EFC2= 8C@FAD 7C@> 24C@DD $@FE9 s2<@E2 E@ DEC6?8E96? 4@??64E:@?D 36EH66? 28C:4F=EFC6 2?5 =@42= 4@>>F?:E:6D]k^Am
kAmQ$@FE9 s2<@E2 28C:4F=EFC6 92D 2? :?4C65:3=6 DE@CJ E@ E6==[ 2?5 xV> 6I4:E65 7@C E96 @AA@CEF?:EJ E@ 96=A p8 &?:E65 7:?5 ?6H 2?5 >62?:?87F= H2JD E@ E6== E92E DE@CJ[Q qC2?5=66 D2:5] Q~?6 @7 E96 E9:?8D E92E 6I4:E6D >6 >@DE 23@FE E9:D C@=6 :D E96 @AA@CEF?:EJ E@ 3C:?8 28C:4F=EFC2= 8C@FAD E@86E96C[ =:DE6? E@ H92E @FC A2CE?6CD 2?5 AC@5F46CD ?665[ 2?5 3F:=5 4@??64E:@?D H:E9 $@FE9 s2<@E2?D H9@ >2J ?@E 92G6 2 5:C64E 4@??64E:@? E@ 2 72C> @C C2?49]Qk^Am