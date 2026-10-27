A new educational series at South Dakota State University’s Cottonwood Field Station near Philip, South Dakota, will cover livestock and rangeland management issues.
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