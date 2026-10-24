By Nat Williams, Illinois Farmer Today
TAMAROA, Ill. — By mid-October, Austin Lovelady was finishing up with harvest and had all his winter wheat planted. Now comes the financial reckoning.
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