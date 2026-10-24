MANHATTAN, Ill. — Beans have been drying down unevenly on Dave Kestel’s farm in northeast Illinois, making for a start-and-stop harvest this year.
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